Yunus Emre Enstitüsü, Brunei'de Türkçe kursu başlattı

Yunus Emre Enstitüsü, Brunei'de Türkçe öğretimine yönelik yaptığı işbirliği sonucunda ülkenin başkenti Bandar Seri Begavan'da Türkçe kursu başlattı.

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Enstitüsü, yurt dışında geniş coğrafyada açtığı temsilciliklerle Türkçenin dünya dili olmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Enstitü, çok sayıda temsilciliğinin bulunduğu Asya kıtasında Türkçeye gösterilen yoğun ilgiyi karşılamanın yanı sıra, kıta genelinde Türkçenin yaygınlaştırılmasına yönelik önemli adımlar attı.

Enstitünün faaliyetleri kapsamında Brunei'nin başkenti Bandar Seri Begavan'da Türkçe kursu başlatıldı.

Enstitü, Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği bünyesinde düzenlediği kursların yanı sıra Brunei Teknoloji Üniversitesi, Bandar Seri Begavan Din Eğitimi Üniversitesi, Sultan Muhammad Jamalul Alam Ortaokulu ve Brunei Tarih Merkezi olmak üzere çeşitli eğitim kurumlarında Türkçe öğretiyor.

Enstitü, ayrıca Türkçe kurs taleplerine istinaden Brunei Başbakanlık Ofisi ve Brunei Savunma Bakanlığı personeline yönelik Türkçe kursları da düzenliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yunus Emre Enstitüsü Brunei Koordinatörü Lale Ersoy, Brunei'deki kurumlarda ve kuruluşlarda Türkçenin tercih edilmeye başlamasının kendileri için çok kıymetli olduğunu belirtti.

Ersoy, "Türkçe öğretimi faaliyetlerimizle iki ülke arasında muhtelif alanlarda yapılabilecek ortaklıkların temelini de atmış oluyoruz. Bu minvalde, enstitü olarak çocuklara yönelik düzenlenen Türk hikayeleri atölyelerinden Türk filmlerinin gösterimine, geleneksel Türk sanatlarından hat sanatının tanıtıldığı atölyelerden Brunei'in devlet televizyon kanalında Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinin geniş kitlelere tanıtıldığı yemek programlarına kadar birbirinden özel faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.