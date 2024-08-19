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Yunus Emre Enstitüsü Balkanlarda Türk Kültürü Yaz Okulu Düzenliyor

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Yunus Emre Enstitüsü, Balkanlardan gelen gençlere Türk kültürünü tanıtmak ve tarihi bağları güçlendirmek amacıyla uluslararası yaz okulu düzenliyor.

Yunus Emre Enstitüsü, yurt dışındaki Türk Kültür Merkezlerinde Türkçe öğrenen kursiyerlerin dil becerilerini geliştirmek ve Türk kültürünü daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığıyla 'Tarih, Kültür ve Medeniyet' temalı uluslararası yaz okulu düzenliyor. Bu yaz okulu, Balkanlardan gelen gençlerin Türkiyeyi daha iyi tanımasına ve tarihi, kültürel bağları güçlendirmesine yönelik önemli bir fırsat sunuyor.

Program, 19-25 Ağustos ve 26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında iki dönem halinde gerçekleştirilecek ve toplam 67 kişilik katılımla organize edilecek. Arnavutluk, Bosna Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Macaristan, Romanya ve Sırbistandan katılacak toplam 80 genç, Türkiye'nin zengin tarihi ve kültürel mirasını yerinde inceleme fırsatı bulacak. Katılımcılar, program süresince İstanbul, Bursa ve Çanakkale gibi önemli şehirlerde kültürel gezilere katılacak, tarihi mekanları ziyaret edecek ve Türkiye'nin medeniyet birikimini yakından tanıyacak. Aynı zamanda seminerler, atölye çalışmaları ve interaktif etkinliklerle gençlerin dil becerileri ve kültürel bilgi birikimi de pekiştirilecek. Programın temel hedeflerinden biri de gençlerin Türkçe dil seviyelerini artırarak Türkiye ile kalıcı dostluklar kurmasını sağlamak.

Yunus Emre Enstitüsü yetkilileri, programın Balkanlarda kültürel diplomasi faaliyetlerinin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olduğunu belirterek, bu pilot uygulamanın başarılı olması durumunda önümüzdeki yıl daha fazla katılımcı ve daha geniş bir dönemde gerçekleştirilmesinin planlandığını ifade ediyor. Program, Balkan ülkeleriyle mevcut dostane ilişkilerin pekiştirilmesi ve kültürel bağların güçlendirilmesi açısından önemli bir role sahip. Bu kapsamlı yaz okulu, Türkiyenin kültürel değerlerinin Balkanlardaki genç nesiller tarafından daha derinlemesine tanınmasına ve kültürel etkileşimin artmasına katkı sağlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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