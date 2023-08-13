Yunus Emre Enstitüsü, Afrika'da Gençleri Bir Araya Getiriyor

Yunus Emre Enstitüsü, Afrika'da bulunan temsilcilikleri aracılığıyla bilimsel, kültürel ve sanatla ilgili etkinlikler düzenleyerek çok sayıda Afrikalı genci bir araya getiriyor. Ruanda Yunus Emre Enstitüsü, Ruanda Klinik Psikoloji Öğrenci Derneği (CPSAR) ve Ubuzima İnovasyon Merkezi (Ubuzimahub) iş birliğiyle 'Uluslararası Gençlik Günü' adlı konferans düzenlendi. Konferansta 'Kadınlar İnsanlığı Güçlendirir' teması ele alındı.

Yunus Emre Enstitüsü, Afrika'da bulunan temsilcilikleri aracılığıyla bilimsel, kültürel ve sanatla ilgili etkinlikler düzenleyerek çok sayıda Afrikalı genci bir araya getiriyor.

Ruanda Yunus Emre Enstitüsü, Ruanda Klinik Psikoloji Öğrenci Derneği (CPSAR) ve Ubuzima İnovasyon Merkezi (Ubuzimahub) iş birliğiyle "Uluslararası Gençlik Günü" adlı konferans düzenlendi.

Ruanda Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen ve 200'den fazla öğrencinin katıldığı programda "Kadınlar İnsanlığı Güçlendirir" teması ele alındı.

Konferansa, Kigali Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Tülay Bağ, Kigali Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Enes Karaçoban ile yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri iştirak etti.

Tülay Bağ, programda gerçekleştirdiği protokol konuşmalarında kadınlara toplum içinde fırsat ve imkan sağlandığında başaramayacakları iş olmadığını vurgulayarak, Türkiye'nin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen'i örnek olarak gösterdi. Tülay Bağ konuşmalarının devamında Türkiye'deki kadınların toplumdaki çalışma oranlarına dikkat çekerek cinsiyet ayrımı yapmadan birlikte ilerlemenin gerekliliğini belirtti.

Ruanda Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Enes Karaçoban, konuşmasında sosyal kalkınma ve ekonomik başarının hem kadınların hem de erkeklerin ortak katkısıyla sağlanabileceğini dile getirdi. Kadınlara her alanda eşit fırsatlar verilmesinin toplumsal gelişime sağlayacağı katkı, eşit iş koşullarının ve fırsatlarının sağlanmasının cinsiyet ayrımcılığının azalması yönündeki etkisi konferansın odak noktaları arasında yer aldı.

Kadınların toplum hayatındaki konumunun akademik bir zeminde ele alındığı program, Ruandalı öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Konferans, Dynamic Crew Grubu'nun dans gösterisi ve Nina Salim'in şiir performansının ardından sona erdi. - ANKARA