Yunus Emre Enstitüsü 64 ülkede 85 kültür merkezi ile Türkçe öğretiyor

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, 64 ülkede 85 kültür merkezinde Türkçe öğretmenin yanı sıra Türk kültürünü tanıtmanın da amaçlandığını belirtti. Şu ana kadar Türkçe öğrettiği farklı mecralarda ya da Türkçe ile tanışan 5 milyon insana ulaştıklarını söyleyen Ateş, 2023 yılı hedeflerinin 1 milyon insana Türkçe öğretmek olduğunu ifade etti.

YUNUS Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Şeref Ateş, 64 ülkede 85 kültür merkezlerinin olduğunu söyleyerek, 'Şu ana kadar Türkçe öğrettiğimiz farklı mecralarda ya da Türkçe ile tanışan 5 milyon insan var. Yunus Emre Enstitüsü kurulduğundan bugüne dünya çapında 15 milyon insana Türkçe'yi tanıttı. 2023 yılındaki hedefimiz de 1 milyon insana Türkçe öğretmek' dedi.

YEE Başkanı Şeref Ateş, 2023 yılı hedefleri doğrultusunda DHA'ya açıklamalarda bulundu. Başkan Ateş, Yunus Emre Enstitüsü'nün bugüne kadar hızlı geliştiğini ve gelişmeye de devam edeceğini söyledi. Ateş, 'Şu anda 64 ülkede 85 kültür merkezimiz var. Türkiye'yi tanımak isteyen, Türkiye'yi daha duygusal, kültürel ve düşünce olarak tanımak isteyen çok sayıda insan ve ülke var. İletişim çağında yaşıyoruz ve ülkeler birbirleri ile dijital mecralarda iletişime geçiyorlar. O açıdan da bakıldığında Türk insanını tanımak isteyen çok sayıda Avrupalı, Uzak Doğulu, Amerikalı insan var. Biz Yunus Emre Enstitüleri vasıtasıyla bu duygusal birlikteliği sağlamaya çalışıyoruz. Açtığımız bütün merkezlerde ilk olarak Türkçe'yi tanıtıyoruz ve sevdiriyoruz. Deneme kursları açıyoruz. Türkiye'ye tatile gitmek isteyenlere ücretsiz tatil Türkçe'si gibi farklı opsiyonlarımız var. Uzaktan Türkçe öğrenebilecekleri ama bir hoca eşliğinde, dijital ortamda, 20 kişilik sınıflarda ücretsiz bir şekilde Türkçe öğrenebilecekleri platformları var. Web sitemiz üzerinden de Türkçe öğretimi gerçekleşmektedir. Bu bütün dünyaya ulaşıyor. Fakat sadece Türkçe ile değil birçok yerde gastronomi, el sanatları faaliyetlerimiz var' diye konuştu.

'YEE 15 MİLYON İNSANA TÜRKÇEYİ TANITTI'

Yunus Emre Enstitüsü olarak dijital mecrada ve matematiksel olarak yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Ateş, şunları kaydetti:

'Bu kadar yaygın bir teşkilatı sadece insan gücüyle takip etmek kolay değil. Dolayısıyla biz az sayıda personel ile bilişim altyapısıyla çok daha fazla insana erişebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi de bizim ' Türkiye Akademik ve Bilimsel İş birliği' projesi ki, bu özellikle bütün dünyadaki gençlere ulaşıyor. Türkiye'nin bilimsel çalışmalarını ki son dönemde başta TEKNOFEST olmak üzere Türkiye birçok atılımlar yapıyor. Biz bunları da yurtdışında tanıtıyoruz. Bunlarla ulaştığımız bir kitle var. Bizim 84 merkezde faaliyet yaptığımız insanlarla birebir iletişimimiz var. Ayrıca Türkçe öğrettiğimiz kişiler de var. Şu ana kadar Türkçe öğrettiğimiz farklı mecralarda ya da Türkçe ile tanışan 5 milyon insan var. Yunus Emre Enstitüsü kurulduğundan bugüne dünya çapında 15 milyon insana Türkçe'yi tanıttı. 2023 yılındaki hedefimiz de 1 milyon insana Türkçe öğretmek. Vakfın kurulduğundan beri ulaştığımız kitlenin aynısına bu yıl içinde ulaşmakta hedeflerimiz arasında. Mecralarımız, dijital ortamlarımız arttı. Özellikle Türk dizi ve filmleri ile birlikte bütün dünyaya ulaştırmak. Türk dizi ve filmleri öncü bir rol oynamakta ve dünyanın her tarafında izleniyor. Biz bunları da çalışmalarımıza katarak 2023 yılında 15 milyon insana rahatlıkla ulaşabileceğimizi düşünüyorum.?

'TÜRKİYE BÜTÜN DÜNYAYA KENDİSİNİ TANITMALI'

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son 10 yılda dünya çapında büyükelçilikler sayısı bakımından 5'inci sıraya yükseldiğini hatırlatan Ateş, 'Bu çok önemli çünkü Türkiye bütün dünyaya kendisini açmalı ve alternatifleri olmalı. Bu siyaset doğrultusunda Yunus Emre Enstitüsü, Türk İş birliği ve Koordinasyon Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türkiye Maarif Vakfı'nın sivil bir şekilde halka ulaşmak için çalışırlar. Her birinin farklı görevleri vardır. Bu görevler doğrultusunda dünyayı adeta kaplamış bulunmaktayız. Afrika'nın çok ücra bir köşesinde TİKA ofisi ya da Uzakdoğu'nun bir yerinde Yunus Emre Enstitüsü veya Amerika'da bir yerde Maarif Okulu görebilirsiniz. Bunların tamamı o görevlerini nasıl yapıyorlarsa Türk kültürüne hizmet ediyorlar demektir. Türkiye'nin alternatifleri arttıkça da Türkiye'de yaşayan gençlerin daha fazla üretmesine, çalışmasına ve iletişim kurmasına vesile oluyor' dedi. (DHA)