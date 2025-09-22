Yüksel Ailesi, 1944 Yapımı Köy Evini Gelecek Nesillere Aktarmayı Hedefliyor

Erzincan'da yaşayan Yüksel ailesi, dedelerinden kalan 1944 yapımı köy evini koruyarak gelecek nesillere aktarmak istiyor.

Merkeze bağlı Çukurkuyu Mahallesi'nde 1944 yılında kerpiç ve taş kullanılarak inşa edilen geleneksel köy evi ile içerisindeki eşyalar, Yüksel ailesi tarafından üç kuşaktır korunuyor.

Aile, tamamen samanlı çamurdan yapılmış evi gelecek kuşaklara aktarmayı arzu ediyor.

62 yaşındaki baba Müfit Yüksel, AA muhabirine, doğup büyüdüğü bu evin hem geçmişin tanığı hem de bir aile mirası olduğunu söyledi.

Üçüncü kuşak olarak evde yaşadıklarını dile getiren Yüksel, "Bizden sonra da 4'üncü kuşağın devam etmesini bekliyoruz. Böyle yerler bulunmaz yaşam yerleri çünkü doğal olarak yapılmış, kagir bina, herhangi bir beton yok. Tamamen samanlı çamurdan yapılmış. 1944'ten günümüze kadar muhafaza edebildik. İnşallah bizden sonrakiler de yine edebildikleri kadar muhafaza ederler." dedi.

Torunlarının özellikle yazları gelip burada vakit geçirdiğini dile getiren Yüksel, "Onlar da inşallah torunlarına bırakır diye temenni ediyoruz. Bu bina 81 yıllık bir geçmişe sahip. Bu süreçte kalabilecek ana eşyaları muhafaza edebildik. Benim en çok üzüldüğüm, böyle yerlerin muhafaza edilmeyerek geçmişe çok değer verilmemesi. Haliyle yok oluyorlar. Biz bugüne kadar getirdik. Bundan sonra diğer gençlere emanet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Bizden de torunlarıma kalacak inşallah"

55 yaşındaki anne Naime Yüksel ise kayınvalidesinin 1944'te kendisinin de 1989'da bu eve gelin geldiğini anlattı.

Eski ve antika eşyaları çok sevdiğinden bahseden Yüksel, şunları kaydetti:

"Bizden sonra bu eşyaları muhafaza edin diye çocuklarıma nasihat ediyorum. Şimdiki eşyalara göre daha sağlam. Eskidiler ama orijinalliğini kaybettirmedik. O gün nasıl yaşıyorsak, bugün de öyle çocuklar ve torunlarımızla yaşıyoruz. Bu eşyalar kayınvalidem, kayınpederimden bizlere miras kaldı. Bizden de torunlarıma kalacak inşallah."

Aileden Samet Yüksel de eve geldikleri zaman geçmişe yolculuk yaptıklarını belirterek, "Açıkçası şehrin karmaşasından, modernize olmuş evlerden çıkıp buraya ziyarete geldiğimiz zaman değişik duygular yaşıyoruz. Bunu dede ve ninelerimizin ailelerimize bıraktığı miras olarak görüyoruz. Ailelerimizin bize bıraktığı mirası da biz çocuklarımıza ve bizden sonraki nesle bırakmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Emine Nur Yüksel ise ailesinin geçmişte soluduğu havayı bu evde soluduklarını, ileride kendi çocukları ve torunlarına da bu ortamı yaşatmak istediklerini ifade etti.