Yüksekovalı kardeşler aynı gün yapılan düğünle dünya evine girdi

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Alter kardeşler, aynı gün yapılan düğün töreniyle dünya evine girdi.

Yüksekova ilçesinde ikamet eden Muhammed ve Serhat Alter kardeşler, aynı gün yapılan düğünle Suzan Vardar ve Ayşe Kalaç ile hayatlarını birleştirdi. Abartılı takı törenlerinin önüne geçmek için gelin ve damat hediyesinin kapalı zarf usulünde verildiği düğünde, davetliler uzun uzun halay çekti.

Muhammed Alter ve Suzan Vardar ile Serhat Alter ve Ayşe Kalaç çifti için düğünün ilk günü evlerinin bulunduğu Esentepe Mahallesi'nde, ikinci günü ise bir düğün salonunda yapıldı. Düğüne Yüksekova ve çevre illerin yanı sıra Irak ve İran'dan da çok sayıda misafir katıldı. Alter çiftlerinin düğünü, 2 gün boyunca yerel sanatçıların seslendirdiği şarkılar eşliğinde halayların çekilmesiyle sona erdi.

Muhammed ve Serhat Alter'in abisi ve sağdıçlığını yapan Nevzat Alter, "Kardeşlerimin düğünlerini aynı güne almamızın sebepleri, uzaktan düğünümüze teşrif edecek insanlara eziyet etmemek adına bu ilki gerçekleştirdik ve 2 düğünümüzü tek bir düğünde birleştirdik ve aynı günde yaptık. Bizde bu düğünü yapmak için büyüklerimizden, akrabalarımızdan izin alarak gerçekleştirdik. Bizim bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz. Bu Yüksekova'da bir ilk oldu ve biz gerçekleştirdik. Gençlerimize de örnek olur inşallah" dedi.