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Yüksekova'da Öğretmenler ve Yükümlülerden Müzik Ziyafeti

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'Topluma Güven, Bireye Umut' temasıyla düzenlenen müzik etkinliğinde, öğretmenler ve yükümlüler bir araya gelerek halk müziği dinletisi sunuldu.

Öğretmen ve yükümlülerden müzik ziyafeti

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "Topluma Güven, Bireye Umut" temasıyla öğretmenler ve yükümlüler tarafından müzik ziyafeti sunuldu.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Yüksekova Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Topluma Güven, Bireye Umut" müzik etkinlikte, müzik öğretmenleri ve yükümlülerden oluşan halk müziği ekibi birçok şarkı seslendirdi. Etkinlik hakkında konuşan Denetimli Serbestlik Müdürü Ceyda Yanıkoğlu Çırak, "Bu etkinliğimizi, yükümlülerimizi topluma kazandırmak ve tekrar suç işlemelerini önlemek amacıyla, devlet protokollerimizin katkılarıyla gerçekleştirdik. Güzel bir etkinlik olmasını diliyorum. Yükümlülerimizin adına verimli olduğuna inanıyorum. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederim" dedi.

Etkinlik sonunda öğretmenlerden oluşan müzik ekibine plaket veren Kaymakam Mustafa Akın, "Arkadaşlarımıza bugün bir teşekkür borçluyuz. Çok güzel bir akşam yaşattılar bize, hepsinin emeklerine sağlık. Başsavcılığımıza, Denetim Serbestlik Müdürlüğümüze canı gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel ise "Cumhuriyet Başsavcılığımızın bu organizasyonuna katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Programa 7'nci Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Hasan Fatih Ergin, STK temsilcileri, kurum amirleri ve yükümlü aileleri katıldı.

Yüksekova'da Öğretmenler ve Yükümlülerden Müzik Ziyafeti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Kültür Sanat
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