Yücel Çakmaklı'nın Vefatının 14. Yılında Anma Programı Düzenlendi

Türk sinemasının önemli yönetmenlerinden Yücel Çakmaklı, vefatının 14. yılında anma programıyla dualarla anıldı. Programda genç sinemacılar tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve Çakmaklı'nın milli sinema anlayışı ve mirası konuşuldu. Ayrıca İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen panelde, Çakmaklı'nın Türk sinemasındaki yeri ve etkisi tartışıldı.

Türk sinemasına damga vuran yönetmenlerden Yücel Çakmaklı, vefatının 14. yılında dualarla yad edildi.

Usta yönetmenin Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma programı, genç oyuncular Necip Fazıl Belge ve Ahmet Emre Belge ile sinemacı Talha Yasin Yaman ve Muhammed Eset Can'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Yönetmen Nazif Tunç, ünlü yönetmenin en büyük hedeflerinden birinin sinematografiyle birlikte hakikatleri ve milli duyguları anlatacak sinemacılar yetiştirmek olduğunu belirterek "Burada kabri başında Kur'an okuyan genç sinemacılarımız, Yücel ağabeye vefatının seneidevriyesinde bir armağan sayılabilecek bir güzellik sundular." dedi.

Çakmaklı'nın "Milli Sinema" davası yolunda bıraktığı mirasa sahip çıkacaklarını vurgulayan Tunç, "Yücel ağabeyin bıraktığı yerden, onun hayalini gerçekleştirmek ve Türk milletine layık sinemacılar olmak yolunda çabalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Sinema yazarı İhsan Kabil, yönetmen Mesut Uçakan, yönetmen Bilal Arıoğlu ve İstanbul İl Kültür Müdür Yardımcısı Bülent Avnamak da anma programına katılan isimler arasında yer aldı.

Yücel Çakmaklı ve "Milli Sinema" konuşuldu

Daha sonra Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesinde İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Uluslararası Sinema Derneğinin organizasyonuyla " Yücel Çakmaklı'nın Ardından Milli Sinemanın Neresindeyiz?" başlıklı panel düzenlendi.

İhsan Kabil'in yönettiği Çetin Tunca, Yıldız Ramazanoğlu, Nazif Tunç, Attila Gökbörü ve Nebiye Ay'ın konuşmacı olarak katıldığı etkinliğin açılış konuşmasını yapan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Yücel Çakmaklı ismini, ilk olarak lise yıllarında izlediği Küçük Ağa ve Osmancık dizilerinde tanıdığını belirtti.

Yılmaz, Çakmaklı'nın başlattığı milli ve manevi çizginin Türk sinemasında yükselerek devam etmesi temennisinde bulundu.

"Şehirli kadını ilk defa Çakmaklı ile tanıdım"

Ramazanoğlu, Çakmaklı sinemasında kadının yerini yorumlayarak "İlk defa sinemada şehirli kadını Yücel Çakmaklı ile tanıdım. Çok yoğun ve hızlı bir şehirleşme potansiyeli yaşıyorduk ve burada kadını anlatan yapımlara çok ihtiyacımız vardı." ifadelerini kullandı.

Usta yönetmenin, milli ve manevi değerleri katabilme kaygısıyla sinemaya atıldığını vurgulayan Ramazanoğlu, "Çakmaklı'nın 1960'lı yıllarda sinemaya el atması, 'Milli Sinema'nın bugün geldiği nokta açısından çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Başrolleri asistanlık döneminde seçti"

Yönetmen Tunç, Çakmaklı'nın asistanlıktan yönetmenliğe uzanan sinema kariyerine değinerek "Birçok usta yönetmenin yanında 60'a yakın yapımda çıraklık dönemi var. Bu, az bir süre değildir. Beraberinde çalıştığı yönetmenler, Yücel ağabeyin sinema anlayışını şekillendiren isimler oldu." dedi.

Usta yönetmenin çok sayıda Yeşilçam efsanesini, milli ve manevi duyguları temsil eden rollerde oynattığını vurgulayan Tunç, "Asistanlık döneminde Türkan Şoray, Filiz Akın, Murat Soydan gibi isimleri tanıyarak ilerleyen yıllarda kendi yapımlarında başrol oynatacağı kişileri bir nevi seçmiş oldu." ifadesini kullandı.

"Kendini hiç tekrar etmemiş olması çok değerlidir"

Sinemacı Nebiye Ay ise usta yönetmenin Türk sinemasında önder olduğunu belirterek "Onun yer göstericilikten yol göstericiliğe kadar çıkmış ve zirvede bırakmış bir insan olduğu söylenir. Çakmaklı iyi filmlerin yanında kötü filmler de çekmiş olabilir fakat her filminde sinemaya dair ne yapıp yapmaması gerektiğini öğrenmiş ve kendini hiç tekrar etmemiş olması çok değerlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Çakmaklı'nın Türk izleyicisine kendi hikayelerini görebilmesi için kapılar açtığının altını çizen Ay, "Bu kapıları açabilmemiz için Çakmaklı'nın başladığı yolu sürdürebilmemiz, 'Milli Sinema'yı daha yüksek bir noktaya getirmemiz gerekir." dedi.

"Türk sinemasında söylenememiş şeyleri anlattı"

Görüntü yönetmeni Çetin Tunca, usta yönetmenin Türk sinemasında milli ve manevi duyguları kullanma yöntemine dikkati çekerek "Çakmaklı'dan önce de Türk sinemasında dini duygular kullanılıyordu. Fakat bu duygulara sinemasal bir etki, Çakmaklı'nın sineması sayesinde kazandırıldı." diye konuştu.

Tunca, "Yaptığı filmlerde Türk sinemasında şimdiye kadar söylenmemiş ve söylenememiş şeyleri anlatmasından dolayı Yücel Bey'in sinemamızdaki yeri önemlidir." görüşünü paylaştı.

"Osmancık 450 atlı ile çekildi"

Yapımcı Attila Gökbörü ise usta yönetmenle birlikte çalıştığı projelerin yapılış sürecini anlattı.

Çakmaklı'nın Türk sinemasında önemli bir iz bıraktığını söyleyen Gökbörü, "Sadece Osmancık dizisindeki yapımcılık bile Türk sineması açısından büyük bir devrim oldu. 450 atlı ile dizi çekildi ve sırf bu atları taşımak için 200'ün üzerinde tır kiralandı." ifadelerini kullandı.