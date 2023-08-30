Yücel Arzen ve Onbeşliler, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel besteledikleri şarkıyı seslendirdi

Müzisyen ve İstanbul milletvekili Yücel Arzen, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bestelediği 'Müdafaa' adlı şarkıyı alternatif rock grubu Onbeşliler ile birlikte seslendirdi. Şarkının klibinde Kurtuluş Savaşı yıllarından ve 15 Temmuz Darbe Girişimine karşı halkın direnişinden görüntüler yer aldı.

Müzisyen ve İstanbul milletvekili Yücel Arzen, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bestelediği "Müdafaa" adlı eseri alternatif rock grubu "Onbeşliler" ile seslendirdi.

Rock türündeki 4 dakikalık şarkının klibinde Kurtuluş Savaşı yıllarından ve 15 Temmuz Darbe Girişimine karşı halkın direnişinden görüntüler yer aldı.

Şarkıya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Arzen, Türklüğün bir müdafaa olduğunu dile getirerek, "Türklük zalimlere karşı mazlumlar birliğinin adıdır.

Kendimizi müdafaa bin yıldır devam ediyor. Malazgirt, Çanakkale, Hicaz, Sakarya, Afyonkarahisar ve İzmir'de... Bu müdafaa devam ediyor hala ve yeryüzü mazlumların merhametiyle yeniden yaşanılabilir bir yer haline gelinceye dek sürecek. 'Çanakkale ne ise 15 Temmuz odur.' diyor Onbeşliler." ifadelerini kullandı.