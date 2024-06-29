Üye Girişi
Haberler

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Pteria Antik Kenti ve Uşaklı Höyük'teki kazı çalışmalarını inceledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Şahmuratlı köyü yakınlarında bulunan Pteria Antik Kenti ve Büyüktaşlık köyündeki Uşaklı Höyük'te devam eden kazı çalışmalarını ziyaret etti. Vali Özkan, kazı başkanlarından bilgi aldı ve Yozgat müzesinde sergilenen eserleri gördü.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyü yakınlarında "Kerkenes Harabeleri" olarak da bilinen Pteria Antik Kenti ve Büyüktaşlık köyündeki Uşaklı Höyük'te süren kazı çalışmalarını inceledi.

Vali Özkan, Pteria Antik Kenti'nde Kazı Başkanı Prof. Dr. Scott Branting'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Özkan, Anadolu'nun her köşesinde bir tarih ve insanlık mirasının bulunduğunu söyledi.

Arkeolojik çalışmaların uzun sürdüğünü, sabır gerektirdiğini belirten Özkan, "Kazı alanı tahminlere göre milattan önce 700 ve 600'lü yıllar aralığında kurulmuş bir şehir. Burada 1993 yılında başlayan bir çalışma var ve devam ediyor. Kazı çalışmaları bu sene biraz kısa sürecek. Kazı çalışmalarında çıkan eserlerin bir kısmını Yozgat müzemizde sergiliyoruz. " dedi.

Özkan, kazı evinde yapılan çalışmaları da inceledikten sonra Uşaklı Höyük kazı alanına geçti.

Burada İtalyan Kazı Başkanı Anacleto D'Agostino'dan bilgi alan Özkan, tarihte bilinen en erken mozaiğin Uşaklı Höyük'te bulunduğunu, bunun Yozgat açısından önemli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Mehmet Ali Özkan Yozgat Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

Bakan Koca'nın başını yiyen olaylar! Kızılcahamam'daki tartışma bardağı taşıran son damla olmuş

 Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi

Sinan Oğan'dan canlı yayında Kılıçdaroğlu itirafı: Bana, 'Yönetemeyeceğiz, kriz çıkar' dedi

 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey

Bakmadan Geçme

Almanya Danimarka maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Almanya Danimarka maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 30 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 30 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 30 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 30 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 30 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 30 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Almanya Danimarka maçı neden durdu, ne oldu? Almanya Danimarka maçı iptal mi oldu, ertelendi mi? 1 Temmuz Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 1 Temmuz burç yorumları nedir? Almanya Danimarka maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Almanya Danimarka maçı ne oldu? Almanya Danimarka maçı CANLI izle! (EURO 2024) Almanya Danimarka EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? İsviçre İtalya maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İsviçre İtalya maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İsviçre İtalya maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! İsviçre İtalya maçı ne oldu? TRT 1 şifreli kanal nasıl açılır? (ÇÖZÜMÜ)
Sözleneceği gün kuaförde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Sözleneceği gün kuaförde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title