Yozgat'ta Roma Hamamı çevre düzenlemesi tamamlandı

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde, diğeri İngiltere'nin Baht şehrinde bulunan Roma döneminden kalma, dünyanın en eski termal tedavi merkezi olarak bilimsel 'Basilica Therma' veya 'Kral Kızı' adlarıyla da bilinen Roma Hamamı çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Tarihi Roma Hamamı kalıntılarının bulunduğu alanda 2017 yılından itibaren kurtarma kazıları yapıldı. Yapılan ilk kurtarma çalışmalarının ardından 2018 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındı. Sarıkaya ilçe merkezindeki Roma Hamamı Basilica Therma kalıntılarının bulunduğu alanda geçen yıl başlanılan çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Mimarisi ve 50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akan termal suyuyla öne çıkan tarihi kalıntıların gün yüzüne çıkartılmasına yönelik kurtarma kazılarının diğer alanda da sürdürüleceği kaydedildi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Roma Hamamı kalıntılarının bulunduğu alanda yapılan çevre düzenleme çalışmalarını inceledi, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi'den bilgi aldı.