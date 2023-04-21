Yozgat'ta depremzedeler bayramı buruk karşıladı

YOZGAT Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından farklı illerden Yozgat'a gelen depremzedeler, Ramazan Bayramı'nı buruk karşıladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra şehirlerinden ayrılarak Yozgat'ta yurt ve misafirhanelere yerleşen depremzedeler, Ramazan Bayramına evlerinden uzak kalarak buruk bir şekilde giriyor. Adalet Bakanlığı Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'nde misafir edilen depremzedeler de bayram namazı sonrası misafirhanede birlikte kahvaltı yapıp bayramlaştılar.

Buruk bir bayram yaşıyoruz

Adıyaman'dan gelen Mustafa Duyan, Yozgat'ta her şeyin çok iyi olduğunu ifade ederek, "Keşke memleketimizde olsaydık ama ne yazık ki imkanlarımız el vermiyor. Burada bizi misafir ettiler, son derece memnunuz. İnsan bayramı memleketinde geçirse daha iyi olur. Mezarlığa gidersin anneni, babanı ziyaret edersin, dua edersin. Buruk bir bayram yaşıyoruz. O da Allah'ın taktiri." dedi.

Malatya'dan gelen Aydın Topal da buruk bir bayram yaşadıklarını ifade ederek, "Gönül isterdi ki bayramda memleketimizde olalım. Akrabalarımız, eş, dost, komşularımızla olmak herkesin istediği bir durum. Mücbir sebep oldu elden de bir şey gelmiyor." diye konuştu.

Bin depremzedeyi misafir ediyoruz

Adalet Bakanlığı Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi Başkan Yardımcısı, Ebubekir Sıddık Soylu ise, "Yüz yılın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremden sonra yaklaşık bin kadar depremzede aileyi kurumumuzda misafir ettik. Ramazan ayını depremzedelerimizle birlikte geçirdik. Biraz hüzünlü de olsan Ramazan Bayramı'nı depremzede ailelerimizle karşılamış olduk. İnşallah bundan sonra daha güzel günleri tüm milletimizle karşılamayı umut ediyoruz. Tüm milletimizin bayramını kutluyoruz." ifadelerine yer verdi.