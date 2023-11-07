Yozgat Büyüknefes Köylüleri, Tavium Antik Kenti'nin Kazılarının Başlamasını İstiyor

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ın Büyüknefes köylüleri, Frigler, Hititler, Romalılar, Bizanslılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapan Tavium Antik Kent kalıntılarının gün yüzüne çıkarılmasını istiyor. Yozgat Merkez Büyük Nefes Köyü Muhtarı Mustafa Akyol, "Resmi Gazete'de de yayınlanmasına rağmen köyümüzde resmi kazı başlamadı. Beş yıldır yapılacak, halen uğraşılıyor, yapılmıyor" dedi.

Yozgat'ın Büyüknefes köyünde Galatların başşehri Tavium Antik kenti kalıntılarının yer aldığı bölge, yıllar önce antik kente ait birçok parçanın çeşme, okul, ahır, duvar, mezarlık gibi yapılarda kullanılması nedeniyle açık hava müzesini andırıyor.

SİSTEMLİ BİR ÇALIŞMA YAPILMADI

Milattan önce 2 binli yıllarda Almanların atası varsayılan Galatların başkenti olan Tavium Antik Kenti'nin kalıntılarının bulunduğu, açık hava müzesini andıran görüntüsü ile dikkat çeken köy ve çevresindeki yüzey araştırma çalışmaları sonucunda bölgenin Frigler, Hititler, Romalılar, Bizanslılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı belirlendi. Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 2010 yılında kurulup, 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlayan Arkeoloji Bölümü akademisyen ve öğrencileri tarafından yürütülen iki yıl süreli yüzey araştırması çalışmaları sonunda önemli veriler elde edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile Bozok Üniversitesi adına Yozgat genelinde 'Klasik Dönem, Roma Dönemi ve Bizans' dönemlerine yönelik yapılan yüzey araştırma çalışmalarında, Yozgat'ın tarihsel olarak Prehistorik dönemden Cumhuriyet dönemine kadar kesintisiz olarak yerleşim gördüğü hatırlatıldı.

GALATLARIN BAŞŞEHRİ

Yozgat il merkezine 40 kilometre mesafede yer alan Büyüknefes Köyü'nde yer alan Tavium antik kenti alanında yapılan yüzey araştırması ve kazılarda Hitit ve Frig yerleşim izleri görülmesine rağmen asıl yerleşimin Galatlar zamanında MÖ 3. yüzyıl ile 1. yüzyıl arasında olduğu belirlendi. Antik kent kalıntılarının bulunduğu Büyüknefes ve çevresinde yer alan birçok köyde yapılan yüzey araştırmaları ile 20'ye yakın yerleşim alanını kapsayan geniş bir çevrede tarihin izleri de tespit edildi. Araştırmalar sonunda çok sayıda seramik parçaları, sütun kaide ve tamburları, mezar stelleri, Bizans dönemine ait yazıtlı mezar, birçok mimari parçalarına rastlanıldı. Geniş bir çevrede yapılan çalışmalar sonucunda şu ana kadar, Kalkolitik Çağdan İslami Döneme kadar iskan izlerine rastlandı.

"KÖYÜMÜZDE KAÇAK KAZIKLAR YAPILIYOR"

"Köyümüzün Tavium antik kenti olduğu için kaçak kazıklar yapılıyor" diyen Yozgat Merkez Büyüknefes Köyü Muhtarı Mustafa Akyol, şöyle konuştu:

"Resmi Gazete'de de yayınlanmasına rağmen köyümüzde resmi kazı başlamadı. Yozgat Bozok Üniversitesi Savaş (Altun) Bey başlayacaktı. Ayrıyeten İngiliz bir ekibi de başlayacaktı. Şu anda başlanmadı. Beş yıldır yapılacak, halen uğraşılıyor, yapılmıyor. 10 sene önce arazide çıkan eski tarihi taşları sağ olsun eski muhtarımız getirdi, burada açık hava müzesi yapıldı. Gelen giden ziyaret ediyor. Kalelerimiz, lahit, mozaiğimiz duruyor ama kazı bir şekilde olmadı."

Köy halkından Yaşar Karakoç ise "Burada kazı yapacaklardı. Altında tiyatro varmış ama çok derindeymiş. Ondan sonra ne olduysa gelip çıkmadılar. Buradan heykel çıktı, kadın heykeli çıktı. Yozgat Müze Müdürlüğü aldı, gitti. İki kale var, biri küçük kale bu yanda, öteki tarafta büyük kale" diye konuştu.