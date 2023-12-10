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Yörüklerin zorlu göçü fotoğraflara yansıdı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde kurulan Nazilli Fotoğraf ve Plastik Sanatlar Amatörleri Derneği, Yörüklerin zorlu göçünü fotoğraflarla anlattı. Fotoğrafçı Sabih Güzel'in 2 yıllık çalışması sonucunda ortaya çıkan göç hikayesi, dernek üyeleri ve aileler tarafından izlendi.

Yörüklerin zorlu göçü fotoğraflara yansıdı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde 19 yıl önce amatör fotoğraf tutkunlarınca kurulan Nazilli Fotoğraf ve Plastik Sanatlar Amatörleri Derneği etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.

NAFOD'un Nazilli'deki dernek binasında bir araya gelen fotoğrafçı Sabih Güzel, fotoğraflarına konu olan aileler ve dernek üyeleri, yaklaşık 2 saat süren sunum etkinliğinde muhteşem görseller eşliğinde zorlu göçü adeta yaşadı. Dernek üyeleri, Sabih Güzel'in Yörüklerin konar-göçer yaşamlarından bir kesit olan 4 bin adet keçi ve koyunla kışlakları Didim'den başlayan ve yaya olarak gerçekleştirilen 450 kilometrelik Uşak-Isparta-Afyon'a uzanan zorlu yolculuğunu hikayenin kahramanları ile birlikte izledi. Fotoğrafçı Güzel, 2 yılda 29 ziyaret gerçekleştirdiği göç yolculuğunda çekmiş olduğu 8 binden fazla fotoğraftan seçilen ilginç kareleri fotoğraf sanatçısı dostları ile paylaştı.

"2 yıllık çalışma"

Sökeli Fotoğrafçı Sabih Güzel, "Ben Söke'de oturuyorum. 1976'dan beri fotoğraf çekiyorum. Ama asıl fotoğraf çekmeye başlamam 2009'da emekli olmamla birlikte oldu. Bir derdim var diyerek bir şeyler anlatmaya çalışmak için fotoğraf çekiyorum. Genellikle belgesel türünde fotoğraf çekmeye çalışıyorum. Çalıştığım konular da genellikle Türk Kültürü üzerine. Yani bizim Ege'nin deve güreşleri, yağlı güreşleri, rahvan at yarışları, sudan koyun atlatma ve göç olayı. Türkler göçebe bir toplum. Her ne kadar Anadolu'ya yerleşsek de halen göçerliğimiz devam ediyor. 2016-2018 yılları arasında 2 yıllık bir çalışmayla bu göçerleri fotoğrafladım. Kışlakları olan Didim'den başlayan ve yazlıkları olan Isparta-Uluborlu, Afyon, Uşak gibi yerlere yaya olarak gerçekleştirdikleri göçlerini kadrajıma aldım. Yaylalarda ürettikleri peynirlerden keçilerinin satışlarına kadar her şeyi takip ettim. 2 yıl süren çalışmayı bir sonraki nesillere kalması için fotoğrafladım. Bu çalışmamın sunumunu NAFOD üyeleri ve fotoğraflarıma konu olan Özden ve Koşar aileleri ile birlikte izledik. Bu akşam hep birlikte bu çalışmayı izlediğimiz için çok mutluyum" dedi.

"Umarım sesimiz gerekli yerlere ulaşır"

Göç fotoğraflarına konu olan aileler arasında yer alan Kuyucak'a bağlı kırsal Azizabat Mahallesi Muhtarı Mustafa Özden, "Biz konar-göçer Yörüğüyüz. Hayvanlarımızla birlikte yazın Afyon- Isparta yaylalarına çıkarız. Kışın da Didim, Kuşadası ve Selçuk gibi sahil bölgelerinde kalırız. Didim'den Afyon-Isparta'ya göç esnasında tanıştığımız Sabih Güzel abimizle 2 yıl geçirdik. Geçen 2 yılda dertlerimizi, sıkıntılarımızı, yaşadıklarımızı fotoğrafladı ve topluma duyurmaya çalıştı. Bizlerin yaptığı bu göç olayı gerçekten takdire şayan bir olay. Korunup-kollanması gereken bir olay. Çünkü biz yüzyıllardır süregelen bir Türklük geleneğini sürdürüyoruz. Maalesef yeterli desteği alamıyoruz. Sağ olsun Sabih abimiz sesimizi duyurma konusunda bizlere yardımcı oldu. Umarım sesimiz gerekli yerlere ulaşır ve gerekli tedbirler alınır diye düşünüyorum. Yapılan bu sunum gerçek kültürümüzü yansıtan ve gelecek nesillere aktaracağımız bir anı oldu. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Kültürümüzün önemli değerlerinden biri"

NAFOD Yönetim Kurulu Başkanı Refik Karacaoğlu, Fotoğrafçı Sabih Güzel ile fotoğraflara konu olan Özden ve Koşar ailelerine teşekkür ederek, "Nazilli Fotoğraf Derneği olarak ülkemizin çeşitli kültürel etkinliklerini fotoğraf sanatçılarının kadrajından izlemek üzere zamana zaman derneğimizde ağırlıyoruz. Bugün de fotoğrafçı dostumuzun kadrajından yöremizi ilgilendiren Türkmen Kültüründeki bir göç hikayesini izledik. Bu göç hikayesi aynı zamanda kültürümüzün önemli değerlerinden biri olduğu için dostumuzun ilk sunumunu derneğimizde gerçekleştirdik. Bu projede yer alan değerli dostlarımızı da aramızda görmek ayrı bir mutluluk verdi" dedi.

"Biz üreten insanlarız"

Fotoğraflara konu olan Elif Çil mutluluğunu dile getirirken, "Sabih hocamızın fotoğraflarında kendimizi izlediğimiz için çok mutlu olduk. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bildiğimiz kadar bu geleneği yaşatacak olan başka kimse kalmadı. Biz üreten insanlarız. Devletimizden milletimizden bizlere sahip çıkmasını ve destek olmasını istiyoruz. Köylü milletin efendisidir" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Başkan Karacaoğlu tarafından Güzel'e teşekkür belgesi ve Nazilli'nin tarihi kültürünü anlatan bir kitap hediye edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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