Yörük Kadınının Sessiz Duygusal Mektubu Ala Çuval Sergisi Mersin'de Açıldı

Yörük Kadınının Sessiz Duygusal Mektubu Ala Çuval Sergisi Mersin'de Açıldı
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Mersin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Yörük Kadınının Sessiz Duygusal Mektubu: Ala Çuval Dokumaları' temalı sergi ve defile, Yörük kadınlarının yaşamını yansıtan eserlerle büyük ilgi topladı. Etkinlikte, geleneksel el sanatları ve çağdaş sanatı birleştiren sergi, Ala Çuval dokumalarının kültürel önemi vurgulandı.

'Yörük Kadınının Sesiz Duygusal Mektubu Ala Çuval' eski çırçır fabrikasında hayat buldu

MERSİN - Mersin Valiliği himayelerinde, Mersin Olgunlaşma Enstitüsünce 'Yörük Kadınının Sessiz Duygusal Mektubu: Ala Çuval Dokumaları' temalı sergi ve defile yoğun ilgi gördü.

Mersin Valisi Atilla Toros ve eşi Dudu İrem Toros himayesinde, Boğaziçi Üniversitesi Gözlükule Kazısı Araştırma Merkezi'nde (Eski Çırçır Fabrikası) gerçekleştirilen 'Yörük Kadınının Sessiz Duygusal Mektubu: Ala Çuval' temalı sergi ve defile, Yörük kadının yaşamını anlattı. Etkinlik, yüzyıllardır Yörük kadınlarının yaşamına tanıklık eden ve kültürel hafızada derin izler bırakan 'Ala Çuval' dokumalarının, çağdaş sanat ve tasarımla yeniden yorumlanmasını konu alıyor. Bu özel proje ayraca, gelenekten geleceğe uzanan bir köprü kurarak kültürel kimliğin korunması, kadın emeğinin görünür kılınması ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatılması açısından örnek bir çalışmayı temsil ediyor.

Etkinlik programı, 14 ürünlük özel bir menüyle zenginleştirilmiş kokteyl sunumu, Yörük çadırı içinde tiyatro gösterisi, dokuma, nakış, seramik, cam gibi çeşitli disiplinlerde üretilmiş yüzden fazla el sanatları ürünün yer aldığı serginin açılışıyla başladı. Geleneksel Ala Çuval üretim sürecinin canlı dokuma performans ile sergilenmesi ve Ahmet Baran konseri ile devam eden etkinlikte, Ala Çuval dokumalarının motif ve renklerinden ilhamla hazırlanan 25 parçalık çağdaş giysi koleksiyonu sergisi yer aldı. Defile ile sunulan 25 giysi ise izleyicilerden tam not aldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Mersin Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Göçer, Ala Çuvalın, Yörük kadının yalnızca yük değil, hatıralar taşıdığı bir miras olduğunu, her düğümünde bir anı, her temasında bir emanet saklı olduğunu söyledi. Göçer, "Etkinliğin merkezinde yer alan 'Ala Çuval', sadece bir dokuma ürünü değil, kadın emeğinin, sabrının, duygularının ve kültürel hafızanın bir simgesi olarak ön plana çıkarılmıştır. Mersin Olgunlaşma Enstitüsü'nün bu alandaki yaklaşımıyla, geleneksel değerler çağdaş sanatla buluşturularak yeni nesillere aktarılmaya çalışılmıştır" dedi.

Daha sonra söz alan Mersin Valisi Atilla Toros'un eşi Dudu İrem Toros, bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Toros, "Bugün bu etkinlikte Yörük kadının yüreğinde süzülen mektubunu birlikte okumaya geldik. Ala Çuval bir miras, bir kültürün, bir kadının, bir milletin taşıdığı hafızadır. Yörük kadının ala çuvalına yazgısını, umudunu, inancını ve sevincini, hasretini işler. Bu güzel programda emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Program sonunda emeği geçen ve destek verenlere çeşitli hediyeler verildi, hatıra fotoğrafıyla son buldu.

Etkinliğe Mersin Valisi Atilla Toros, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN - Kültür Sanat
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