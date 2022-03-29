Yoroz Kent Ormanı dağcılık sporunun Ordu'daki merkezi olacak

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'da bulunan Yoroz Kent Ormanı'nın çehresi Büyükşehir Belediyesi tarafından doğayla uyumlu bir şekilde yenileniyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yoroz Kent Ormanı'nın çehresini yenilemek için çalışma başlattı.

Birçok çalışmanın bittiği alanda seyir terasının da tamamlanması ile Yoroz Kent Ormanı'nın turizmin gözde mekanlarından birisi olması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 2006 yılında "Kent Ormanı" olarak ilan edilen 900 metre yüksekliğindeki Yoroz'un yürütülen çalışmalarla bambaşka bir kimliğe büründüğü belirtildi.

Açıklamada, yapılan düzenlemelerin ardından Yoroz'un doğaseverler başta olmak üzere tatilcilerin, bisiklet ve ATV tutkunlarının, dağcılık ve kaya tırmanış gibi sporlara merak saranların uğrak noktası olacağı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

" Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yürüyüş basamaklarının yenilenmesi, zirveye yakın bir alana kadar ulaşım sağlayan ve acil durumlar dışında araç trafiğine kapalı bisiklet yolu, at safari pistleri ve yürüyüş parkuru üzerine oturma bankları ile piknik masası yerleştirme çalışmalarını tamamladığı Yoroz'da, son işlem olarak zirve noktasına seyir terası yapımı çalışmaları ise devam ediyor. Çalışmaların sürdüğü zirve noktasında gözetleme kulesi, oturma alanları, otopark ve tuvalet kurulumlarının yanı sıra çevre düzenlemesinin yapılması ile çalışmalar sona erecek."

Yoroz, dağcılık sporunun Ordu'daki merkezi olacak

Açıklamada, bölgenin dağcılık sporuna da ev sahipliği yapacağı belirtilerek, şu ifadeye yer verildi:

"Yeni girişim ve desteklerle dağcılık sporu ile ilgilenenler için Yoroz'a sabit tırmanış parkuru oluşturuldu. Daha önce tırmanış için başka illere giden dağcılara yeni bir parkur oluşturulurken Yoroz bu çalışmalarla birlikte dağcılık sporunun da merkezi haline geldi."

Açıklamada, manzarası ile kendine hayran bırakan Yoroz zirvesinden Altınordu ilçesi ve Giresun'un bir bölümünün kuş bakışı olarak izlenebildiği de ifade edildi.