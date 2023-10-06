Yöresel Yemek Yarışması Yüreğir Belediyesi Kültür Evlerinde Düzenlendi

Yüreğir Belediyesi, Adana mutfağını tanıtmak ve genç yetenekleri keşfetmek amacıyla kültür evlerinde düzenlenen 'Yöresel Yemek Yarışması'na aşçılık kurslarında eğitim gören öğrenciler katıldı. Yarışmada birinci olan kişi ciğer şiş, ikinci olan kişi kuru patlıcan dolması ve üçüncü olan kişi Adana kebabı ile ödüllendirildi.

Yüreğir Belediyesi bünyesindeki kültür evleri arasında "Yöresel Yemek Yarışması" düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Adana mutfağını tanıtmak ve genç yetenekleri keşfetmek amacıyla düzenlenen yarışmaya kültür evlerinde aşçılık kurslarında eğitim gören öğrenciler katıldı.

Yarışmada Murat Göğebakan Kültür Evi'nden Neslihan Erinan ciğer şiş ile birinci, Mevlana Kültür Evi'nden Münevver Fındık kuru patlıcan dolması ile ikinci, aynı kurumdan Esra Sarı Adana kebabı ile üçüncü oldu.