Yöresel Kumaşların Kalıcılığı İçin Tasarımlar

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan Mehtap Harbacı, unutulmasını istemediği yöresel kumaşların kalıcı olması için tasarladığı çeşitli ürünlerle destek olmaya çalışıyor.

Somut olmayan kültürel mirasa sahip çıkma hedefiyle yola çıkan 42 yaşındaki Harbacı, yöresel kumaşların kültür sahnesinden çekilmemesi amacıyla çeşitli tasarımlar yapmaya başladı.

Minder ve tablo gibi ürünlerde yararlandığı yöresel kumaşları aslını bozmadan modern görünüme kavuşturan Harbacı, ev ve kafelerde kullanılabilecek tasarımlarıyla sergi de açmayı planlıyor.

Kumaşların hangi yöreye ait veya dokuma olup olmadığının belirlenmesi için "Somut Olmayan Değerlerin Etiketlenmesi ve Tanıtılması Projesi" hazırlayıp Kültür ve Turizm Bakanlığına sunan Harbacı, çalışmalarını sürdürüyor.

Harbacı, AA muhabirine, dokuma kumaşlardan aslını bozmadan minder, örtü gibi ev tekstiline yönelik çalışmalar yaptığını, tasarımlarını görenlerin ürünlerini kafelerde kullanmak istediğini söyledi.

"Hiçbir çalışmayı satmadım"

Harbacı, dokuma kumaşların üzerinde hangi yöreye ait ya da Türkiye'ye ait olup olmadığını belirleyen etiketin bulunmadığına değinerek, "Bunun üzerine proje geliştirdim, 'Somut Olmayan Değerlerin Etiketlenmesi ve Tanıtılması' projemi Bakanlığa sundum. Sonra beni davet ettiler. Gittiğimde projemle ilgilendiklerini ve bu fikri çok beğendiklerini söylediler. Projemiz, fikir sahibi olarak kabul edildi. İnşallah devamı gelecek." diye konuştu.

Yaptığı çalışmaların yer aldığı videonun ABD'nin New York kentindeki bilboardlarda yayınlandığını anlatan Harbacı, buna yönelik çok güzel geri dönüşler aldığını dile getirdi.

Harbacı, kültürel değerlerin bitmeye başladığına, usta ve çırakların yetişmediğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Dokuma kumaşlar, kilimler çok büyük emeklerle ortaya çıkıyor. Bu kültürel değerimizin kaybolmasını istemiyorum. Önce etiketlenmesini, sonra Türkiye'de ben ve ustaların yaptığı eserlerin tekrar gündeme gelmesini, rağbet görmesini istiyorum. Eskisi gibi kalmasın, gençlerimizin de dikkatini çekmek istiyorum. Orijinalini bozmadan tekrar günümüze uyarlayarak ustaların satışını, maddi anlamda güçlenmesini istiyorum. Yaptığım hiçbir çalışmayı satmadım. Kocaeli Yerel Kültür Müzesi'ne çalışmalarımı hediye ettim. Ait olduğu yere teslim ettim."

Mehtap Harbacı, yaptığı yeni tablolardan sergi açmayı da planladığını sözlerine ekledi.