Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Yöresel Günler Festivali başladı. Festivalde, 30 ilin dernek ve federasyonlarının da bulunduğu stantlarda yöresel lezzetler ve kültürler tanıtılıyor. Festival, 20 gün boyunca devam edecek.

Yöresel Günler Festivali Ümraniye'de başladı

İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi Yöresel Günler Festivali için kapılarını araladı. Festivalde yerel sanatçılar ile 30 ilin dernek ve federasyonlarının da bulunduğu stantlarda illerin yöresel lezzetleri ve kültürleri tanıtıldı. 20 gün devam edecek Yöresel Günler Festivali'ne Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'da katıldı.

Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez organize edilen ve 20 gün sürecek olan 'Yöresel Günler Festivali' kapılarını araladı. Ümraniye Santral Meydanı'nda gerçekleşecek festivalde her akşam sevilen ve yöresel sanatçılar konser verecek. Mehter takımı ve folklar ekibinin gösterisi ile başlayan festivale Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın yanı sıra Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu ve Milletvekili Tuğba Işık Ercan'da katıldı. Festival boyunca yörelere ait halk oyunları ekipleri, 30 ilin yerel sanatçıları her akşam renkli performansları ile vatandaşlarla buluştu. Festivale yoğun ilgi gösteren varandaşlar Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Anadolu'yu Ümraniye'ye getirdik"

Etkinliğe katılım sağlayan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Artık illere ayrı ayrı festival yapmıyoruz. Hepsini bir arada kardeşçe buluşturuyoruz. 20 gün boyunca burada her türlü etkinlik yapılacak. Anadolu'yu Ümraniye'ye getirdik. Yöresel ürünler burada, müzik burada, muhabbet burada" diye konuştu.