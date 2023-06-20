Yönetmen Cenk İzgören'in filmi ödül aldı

Yönetmen Cenk İzgören'in ilk uzun metraj filmi "Kafes: İki Savaş Arasında", South East European Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülen Cenk İzgören'in de rol aldığı bir film olarak gösterildi.

Yönetmen Cenk İzgören'in ilk uzun metraj filmi "Kafes: İki Savaş Arasında", South East European Film Festivali'nde ödül aldı.

Bu yıl 13. kez düzenlenen festivalde, yapımcılığını Funda Belginer'in üstlendiği filmde rol alan oyuncu Cenk İzgören, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Cenk İzgören'in yönetmenliğini üstlenip, başrolünü Açelya Elmas ve Murat Aslan ile paylaştığı "Kafes: İki Savaş Arasında", yetiştirme yurtlarında büyüyen ve askerliği sırasında gazi olan eski bir kafes dövüşçüsünün hikayesini anlatıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Merve Ateş, Ali Çoban, Tayfun Sav, Ergun Kuyucu, Demet Genç, Ahmet Dizdaroğlu, Remzi Çetinkaya, Kağan Erdem, İsmet Ege Tonbul, Tahsin Tayır, Muhammed Ömer, Melek Yıldırım, Emre Ergönül ve Orhan Yıldırım da yer alıyor.