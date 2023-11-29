Yönetmen Ahmet Sönmez, Mustafa Kutlu'nun 'Mavi Kuş' hikayesini sinemaya uyarlayacak

Yönetmen Ahmet Sönmez, çok sayıda film ve diziye imza atan bir yönetmen olarak biliniyor. Şimdi ise Mustafa Kutlu'nun ünlü hikayesi 'Mavi Kuş'u sinemaya uyarlamaya hazırlanıyor. Sönmez, hikayenin önemini ve nasıl bir film beklediğimizi anlattı.

"Yıldız Tozu" ve "Elveda Katya"nın da aralarında bulunduğu çok sayıda film ve diziye imza atan yönetmen Ahmet Sönmez, Mustafa Kutlu'nun meşhur hikayesi "Mavi Kuş"u sinemaya uyarlayacak.

Sönmez, sinemaseverleri nasıl bir filmin beklediğini, Mustafa Kutlu hikayelerini beyaz perdeye uyarlamanın önemini ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.

Kutlu'nun filme çekilmesini en çok istediği hikayelerinden birinin "Mavi Kuş" olduğunu belirten Sönmez, "Yıldız Tozu filmini çekmem sanki Mavi Kuş için bir antrenman oldu. Mekan için de bir prova oldu. Mavi Kuş'a daha iyi hazırlanıyoruz." dedi.

Yönetmen Sönmez, Kutlu'nun hikayeyi yazarken bir mekan tahayyülü olmadığını, hikayede sadece "Şirinyurt" isimli bir kasabanın isminin geçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Mavi Kuş, Türkiye'nin 1950'li yıllarındaki sosyolojisini, her türlü insanın bulunduğu, bir köşede kalmış Anadolu kasabasındaki insanların kasabadan bir tren istasyonuna yolculuğunun hikayesini anlatıyor. Çok enteresan karakterler. Yıldız Tozu'ndaki o sarı minibüsün gittiği, Karanlık Kanyon diye bir yol var. O yolları ve istasyonumuzu belirledik. Şu anda onun rekesindeyiz (çekim yerlerini belirleme). Mustafa Kutlu'nun o duygusunu Yıldız Tozu'nda verebilmenin özgüveni var. Mavi Kuş'ta daha da yükseliriz. 1950'li yılların dekorunu yapacağız. Başrolümüz adı Mavi Kuş olan bir otobüs. En büyük derdimiz o aracı bulmak ve yürütmek. Her sahnesi kalabalık kadro. Bir de otobüsün içinde 22 kişi var ve hepsi karakter. Yardımcı oyuncu yok. Bir yönetmen için çok zorlayıcı. Burada 22 ayrı karakterin hikayesini açacağız. En zor ve en güzel tarafı burası. Bence bu film bunun için yapılmalı."

"Hakikat üzerine çok derin bir söylemi ve felsefesi var"

Ahmet Sönmez, Kutlu'nun hikayelerinin sinematografik bir yapısı olduğuna işaret ederek, "Mustafa Kutlu bir röportajında, 'Mavi Kuş'un kitabını Halit Refiğ'e versen alır kitabı çeker, senaryoya ihtiyacı yoktur' der. Gerçekten de öyle bir kitap. Zaten senaryosu da Mustafa Kutlu'ya ait. Bana bir Mustafa Kutlu senaryosunu çekmek nasip olacak. Eserdeki sosyolojik ortam ve istasyon fikri inanılmaz güzel. Kitabı okuyanlar bilir, inanılmaz sürpriz bir finale sahip. Hakikat üzerine çok derin bir söylemi ve felsefesi var." ifadelerini kullandı.

Erzincan'da ve özellikle Kemaliye'de film çekmenin bir yönetmen için çok iyi yanları olduğuna vurgu yapan Sönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kemaliye çok fantastik ve masalsı bir yer. Sanırım buraya gelip de film çekmek isteyen her yönetmen buraya aşık olur. Çünkü bu kadar doğal atmosferi olan, görseli kuvvetli, sinematografisi güçlü bir mekan çok nadirdir Türkiye'de. Çok fazla dekora boğmadan çekmemizi sağlayacaktır. Çünkü dekorda film yapmak o sahteliği hissettirir. Seyirci hissetmese de o duygu yönetmende vardır. Kemaliye, yaşanmışlığı, gerçekliği ve hakikatiyle çok masalsı bir yer. Mavi Kuş için Cumalıkızık'ı düşünüyordum, Mustafa Ağabey o bölgeye yakın başka bir köyü söylemişti. Yıldız Tozu'nu çekerken bende Mavi Kuş'u Kemaliye'de çekme fikri oluştu. Gittiğiniz lokasyondaki yöre halkıyla ilişki, o filmin duygusunu belirler. Gerçekten yöre halkıyla beraber hareket ettiğiniz, onların da benimsediği bir işi yaptığınızda daha tatlı bir iş çıkıyor."

Yönetmen Sönmez, filmi 2024'ün yaz aylarında çekmek istediğinin altını çizdi.

Mustafa Kutlu'nun bir hikayesini dizi yapmak istediğini de sözlerine ekleyen Sönmez, bununla ilgili çalışmalara başladığını vurguladı.

Mavi Kuş

Mustafa Kutlu tarafından kaleme alınan eser, ilk olarak 2002 yılında okurla buluştu.

Bu eserden uyarlanarak çekilecek filmin bir bölümü, Lidar Tarama Yöntemi kullanılarak mekanların gerçekçi görselleri eşliğinde beyaz perdede olacak.

Film, çeşitli yazılımlarla gerçekçi fotorealistik görseller elde edilerek çekilecek.