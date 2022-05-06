Yonca Lodi ve Serkan Çağrı "Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri"nde konser verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yonca Lodi ve Serkan Çağrı "Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri"nde konser verdi

AA - İlker Gürel - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Yonca Lodi ve Serkan Çağrı 'Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri'nde konser verdi

Sanatçılar Yonca Lodi ve Serkan Çağrı, Keşan Belediyesince düzenlenen "Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri" kapsamında konser verdi.

Sanatçılar Yonca Lodi ve Serkan Çağrı, Keşan Belediyesince düzenlenen "Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri" kapsamında konser verdi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki şenlik alanında sahneye çıkan Lodi ve Çağrı, sevilen şarkıları seslendirdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, konserin ardından Lodi ve Çağrı'ya çiçek ve plaket takdim etti.

Helvacıoğlu, Lodi'ye geri dönüşüm malzemelerinden yapılan mikrofon, Çağrı'ya ise klarnet hediye etti.

AA / İlker Gürel - Kültür Sanat

Serkan Çağrı, Hıdırellez, Yonca Lodi, Konser, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title