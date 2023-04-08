Yolunu şaşırıp yorgun düşen martı emin ellerde

Düzce'de doğal yaşam alanı deniz kıyısına yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta Anadolu Otoyolu'nda bitkin halde bulunan martı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde koruma altına alındı.

Güzergahı kullanan bir sürücü, 5 gün önce yol kenarında bitkin halde bir martı olduğunu fark etti.

Sürücünün durumu yetkililere bildirmesi üzerine martı, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerince teslim alındı.

Koruma altına alınan martının bakımını Müdürlükte görevli veteriner hekim Zeynep Hızal ve Murat Ünlü üstlendi.

Özel olarak hazırlanan alanda özenle bakılan martı, rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğal yaşam alanına salınacak.

"Toparlama sürecine giriyoruz"

Hızal, AA muhabirine, martının duyarlı bir kişi tarafından bitkin halde bulunmasının ardından kendileriyle iletişime geçilmesi üzerine tedavi sürecinin başladığını söyledi.

Martıyı muayene ettiklerini aktaran Zeynep Hızal, "İç parazit ve dış parazit mücadelesi yaptık, sonrasında serum tedavisi uyguladık. Yorgun, bitkin bir şekilde gelmişti fakat şu anda toparlama sürecine giriyoruz." dedi.

Hızal, martının tedavi sürecinden bahsederek "Şu anda dış besin almaya başladı, doğal beslenme sürecinde. Toparlandığında onu doğal hayatına bırakmayı düşünüyoruz. Martılar deniz ürünleriyle beslenir, biz de onu balıkla besliyoruz. Martımız denizden yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulundu. Bu yüzden Karadeniz kıyı ilçesi Akçakoca'dan geldiğini düşünüyoruz. İyi giden tedavi sürecini kısa sürede tamamlayarak onu tekrar doğal ortamına bırakacağız." diye konuştu.

"Hayvanlarımızın bakım tedavi ve rehabilitasyonlarını yapıyoruz"

Murat Ünlü de geçen yıl Müdürlüğe getirilen ayı, çakal, tilki, baykuş, atmaca gibi 42 farklı yaban hayvan türüne müdahale edildiğini kaydetti.

Ünlü, 2022'de 134 yaralı yaban hayvanından 73'ünün tedavilerinin ardından doğaya salındığını aktararak "Bize yaralı yaban hayvanlarımız gelmeye devam ediyor. Bizler de bu hayvanlarımızın bakım tedavi ve rehabilitasyonlarını yapıyoruz burada." dedi.

Nisan ve mayıs aylarının karacaların üreme dönemi olduğunu işaret eden Ünlü, "Bu aylarda vatandaşlar ormanda karaca yavrusu gördüklerinde dokunmasınlar, almasınlar. Bu hayvanlar yavrularını güvenli bir yere bırakıp beslenmeye çıkıyorlar. Gözlemlesinler 6-12 saat içerisinde gelmezlerse yavru, yaralı ve bitkin durumdaysa bizlere getirsinler veya bizleri arasınlar." ifadesini kullandı.