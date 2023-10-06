Yogyakarta'da Bringharjo Moda Günü düzenlendi

YOGYAKARTA, 6 Ekim (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki Bringharjo Pazarı'nda Bringharjo Moda Günü düzenlendi. Kurulan sahnede renkli ve zarif geleneksel lurik kumaşından kıyafet giymiş halde kendinden emin şekilde yürüyen esnaflar, ülkenin geleneksel dokuma kumaşlarını gururla sergiledi.

Pazardaki etkinlik, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin lurik kumaşını yakından inceleyip kumaşın daha iyi korunmasına yardımcı olmaları için mükemmel bir fırsat sundu.