Yivli Minare'nin Kazı ve Restorasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'nın simgelerinden Yivli Minare'nin içinde bulunduğu Sultan Alaattin Ulu Cami Külliyesi'nde yapılan kazı ve restorasyon çalışmalarında Armağan Medresesi'ndeki öğrenci hücreleri, ana eyvan bölümleri ile çok sayıda mezar gün yüzüne çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce Yivli Minare'nin içinde bulunduğu Sultan Alaattin Ulu Cami Külliyesi'nde çalışmalar sürdürülüyor.

Vakıflar Antalya Bölge Müdürü Nurullah Pervaneli, AA muhabirine, Selçuklu mimarisinin nadide örnekleri içinde yer alan külliyede Yivli Minare, Yivli Camisi, İmaret Medresesi, Atabey Armağan Medresesi Kapısı, Mevlevihane, Mevlevihane Hamamı ile Zincirkıran ve Nigar Hatun Türbeleri yer aldığını söyledi.

Yivli Minare, Yivli Minare Camii ve İmaret ile Atabey Armağan Medreselerinin bulunduğu alanda çevre düzenleme projesi başlattıklarını dile getiren Pervaneli, proje kapsamında restorasyon ve kazı çalışmaları yürütüldüğünü kaydetti.

Çalışmalarda yeni buluntulara ulaşıldığını bildiren Pervaneli, "Atabey Armağan Medresesi bölümünde yürütülen kazı çalışmalarıyla medresenin birimleri, çeşitli dönem kalıntıları ve çok sayıda mezar açığa çıkartıldı. Yapılan kazılarla yapının mimari planı okunabilir hale geldi. Böylece sonraki çalışmalar için de çok önemli mimari bilgiler edinilmiş oldu. Kazılarda, medresenin özgün taş döşemeleri, sütun kaideleri, öğrenci hücreleri ile ana eyvanın duvar örgüsü gün yüzüne çıktı." diye konuştu.

Atabey Armağan Medresesi'nin bütün olarak bugüne ulaşamadığını, sadece "taç kapısı"nın ayakta olduğunu anlatan Pervaneli, bu açıdan Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün projesiyle ortaya çıkartılan maddi buluntu ve edinilen mimari bilgilerin büyük önem taşıdığını belirtti.

Yivli Minare çevre düzenlemesi kapsamındaki proje uyarınca, alandaki yapıların su baskını ve benzeri olumsuz şartlara karşı dayanıklılığını ve duvar dış örtülerinin kondisyonunu artırmaya yönelik teknik işlemlerin devam ettiğini aktaran Pervaneli, caminin kuzeyine bakan kısımda abdesthane fonksiyonlarını içeren müştemilat yapım çalışmasının da sürdüğünü ifade etti.

Alaattin Cami olarak da bilinen Yivli Minare Camisi'ndeki ilk yapının Selçuklu Sultan 1. Alaattin Keykubad zamanında bir kısım dini yapının olduğu yere inşa edildiğini anlatan Pervaneli, bugüne ulaşan ikinci yapı topluluğunun da Eşrefoğulları Beyliği'nden Emir Mübarizüddin Mehmed Bey tarafından yaptırıldığını, inşa tarihi 13. yüzyıl olarak tahmin edilen Yivli Minare'nin banisinin ise bilinmediğini kaydetti.

Çalışmaları şubatta bitirmeyi planladıklarını ifade eden Pervaneli, Antalya ve çevre illerinde bulunan vakıf eserlerinin geleceğe taşınmasını hedeflediklerini bildirdi.