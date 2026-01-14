Yitiksöz Dergisi, Filistin özel sayısını okurlarla buluşturdu

Sanat, edebiyat ve düşünce dergisi Yitiksöz, ocak-şubat sayısını "Filistin Özel Sayısı" olarak hazırladı.

Ön ve arka kapakta, sanatçı Bünyamin K.'nin sulu boya resimlerine yer verilen dergi, Cahit Zarifoğlu'nun "Filistin bir sınav kağıdı her mümin kulun önünde" dizelerini kapağına taşıdı.

Toplam 696 sayfa çıkan dergide, Filistinli şair İbrahim Nasrallah ile Filistin romanı ve şiiri üzerine bir söyleşi yer aldı. 6 yıldır yayın hayatını sürdüren dergi, Duran Boz'un genel yayın yönetmenliğinde iki ayda bir yayımlanıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin kültür hizmeti olarak yayın hayatını sürdüren derginin son sayısı Hasan Aycın'ın bir çizgisiyle açılıyor.

Usta şairlerin Filistin'le ilgili şiirlerine yer verildi

Dergide Ömer Erdem, Ali Ural, Cafer Keklikçi, Hüseyin Akın, Zeynep Arkan, Suavi Kemal Yazgıç, Adem Turan, Necip Evlice, Bahtiyar Aslan, İnci Okumuş, Yasin Mortaş, Metin Önal Mengüşoğlu, Mehmet Narlı, Fatih Okumuş ve Mehmet Aycı'nın da aralarında olduğu çok sayıda ismin Filistin'le ilgili şiirleri yer aldı.

İsrail'in soykırımına karşı çıkan Vefa Dari, Rifat El-Arir, Raja'a Ghanem, Fady Joudah, Maya Abu Al-Hayyat, Sara Saleh, Michael Rosen, Fadva Tukan ile Leyla Alluş gibi uluslararası isimlerin şiirleri ile Mahmud Derviş ve Nizar Kabbani'nin uzun yıllar dillerden düşmeyen şiirleri de dergide okurun beğenisine sunuldu.

Şefik Memiş, Ali Emre, Cemal Aydın, Yıldız Ramazanoğlu, Ali Haydar Haksal, İhsan Kabil, Samed Karagöz, Selçuk Küpçük, Salih Tuna, Mustafa Çiftçi, Mustafa Ruhi Şirin, Ersin Çelik, Bedir Acar, Mehmet Şeker, Bünyamin Yılmaz, Özcan Ünlü, Cihan Aktaş, Sadık Yalsızuçanlar, Naime Erkovan, Atıf Bedir, Muhammed Enes Kala, Burhan Sakallı ve Ali Bal'ın aralarında yer aldığı çok sayıda ismin Filistin'in dünya gündemine, edebiyata, sanata yansımalarına yönelik yazıları da dergide okuyucuyla buluştu.

"Filistin her zaman dinler, yazılı miras ve zengin bir tarihsel gelenekten beslenmiştir"

İbrahim Nasrallah, 12. Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü sahibi Peren Birsaygılı Mut ile yaptığı söyleşide, Filistin ve edebiyatı hakkında bilgi verdi. Nasrallah, ailesinin 1948'de siyonistler tarafından Filistin'deki köylerinden zorla çıkarılarak vatanlarından sürüldüğünü ve kendisinin de Amman yakınlarındaki bir Filistin mülteci kampında doğup orada büyüdüğünü anlattı.

İlk şiirlerini 12 yaşındayken yazdığını aktaran Nasrallah, bu şiirlerin yıllar içinde acıların ve sürgünün anlatıldığı iki kısa roman yazmasının da başlangıcını oluşturduğunu vurguladı.

Şair Nasrallah, Filistin'in kültürel hafızasını besleyen unsurlarla ilgili, "İnsanın yaşadığı her şey ister toplumsal ister bireysel deneyimlere dayansın, onun genel belleğinin ve kültürel belleğinin bir parçasıdır. Filistin ise her zaman dinler, yazılı miras ve kenanilerden bu yana uzanan zengin bir tarihsel gelenekle beslenmiştir. 'Kenani İnciler' kitabını okumak bile bu halkın kültürel, insani, ruhsal ve edebi derinliğini fark etmemize yeter." ifadelerini kullandı.

Direniş edebiyatının büyük bir kültürel mirastan doğduğunu aktaran Nasrallah, şu bilgileri verdi:

"20. yüzyıla yaklaştığımızda Filistin, tiyatro, edebiyat ve sinemayla doluydu. Sadece Yafa kentinde 6 sinema salonu bulunuyordu. Arap yazarlar sık sık Filistin'i ziyaret eder ve eserlerini burada sunarlardı. Büyük Mısırlı yazar İbrahim Abdülkadir el-Mazini, Nekbe'den önce şöyle demişti: 'Eğer Filistin seni bir yazar olarak tanımıyorsa Arap dünyası da tanımaz.' Bu yüzden direniş edebiyatının böylesine büyük kültürel mirastan doğması doğaldı. Aynı zamanda Filistinlilerin tarih boyunca istilacılara karşı verdikleri mücadele deneyimlerinden, örneğin 18. yüzyılın sonunda Napolyon'un Akka kuşatması ve yenilgisinden de beslenmiştir. Ancak toprakların işgali, halkın sürülmesi ve onlara karşı işlenen katliamlar en büyük sebeplerdi"

"Yazarları öldürüyorlar çünkü hafızayı öldürmek istiyorlar"

Söyleşide Filistin'de yaşananları anlatmakta edebiyatın gücünden bahseden Nasrallah, Filistin edebiyatının gücünün öncelikle iyi bir edebiyata bağlı olduğunu ifade ederek, "Eğer bu edebiyat bu kadar güçlü olmasaydı, halkının yaşamında bu kadar etkili rol oynayamaz, halkın hafızasını ve bugün doğan yeni kuşakların hafızasını oluşturamazdı." görüşünü paylaştı.

Nasrallah, İsrail'in Filistinli yazarlardan korktuğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Siyonistler, Filistinli yazarlardan korkuyor çünkü bu yazarlar, halklarının hayata dair bilincinin, bu hayatı savunma bilincinin bir parçası. Yazarlar, Filistin hafızasının koruyucuları. Hafızasız bir insan her zaman ya ölüdür ya da yarı ölüdür. Örneğin, son 15 ay içinde İsrail 50'den fazla Filistinli yazar ve sanatçıyı, sadece Gazze'de ise 200'den fazla gazeteciyi öldürdü. Buna ek olarak bu barbarca saldırılarda onlarca, hatta yüzlerce üniversite hocasını da öldürdüler. Yazarları öldürüyorlar çünkü hafızayı öldürmek istiyorlar. Oysa yazı hiçbir zaman bir öldürme aracı olmadı. Yazı daima hayatı savunmanın bir aracı oldu."

Filistin özel sayısında Filistinli karikatürist Dr. Alaa Allagta ve Filistinli yazar Abdullah Tayeh'le yapılan söyleşiler de bulunuyor.