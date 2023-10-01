Yıllarca tuttuğu günlükleri bir araya getirdi, hayatını yazdığı roman ile anlattı

Çankırı'da 69 yaşındaki adam, çocukluğundan itibaren tuttuğu günlükleri bir araya getirerek yaşadıklarını yazdığı romanda anlattı. Yaşadığı olumlu ve olumsuz hatıraları romanında anlatan Elmas, doğumundan dünümüze kadar olan tüm yaşantısını yazıya döktü.

Çankırı'da 69 yaşındaki adam, çocukluğundan itibaren tuttuğu günlükleri bir araya getirerek, yaşadıklarını yazdığı romanda anlattı.

Çankırı'nın Korgun ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki Veysel Elmas, çocukluğundan günümüze geçirdiği zorlukları ve mutlulukları yazmış olduğu günlüklerden de yola çıkararak romana çevirdi. Yaşadığı olumlu ve olumsuz hatıraları romanında anlatan Elmas, doğumundan dünümüze kadar olan tüm yaşantısını yazıya döktü. Çocukluğundan itibaren yoklukla geçen hayatı, yaşadığı zorluklar gibi birçok durumu kitapta anlattığını ifade eden Elmas, yazılan romanın okurlardan ilgi görmesini beklediğini ifade etti.

"Kendi hayatımı anlatan bir roman oluşturdum"

Çocukluğunun yoklukla geçtiğini belirten Elmas, "Yazmış olduğum günlüklerden yola çıkarak kendi hayatımı anlatan bir roman oluşturdum. Romanı yazarken çocukluğumdan günümüze kadar yaşadığım olayları kaleme dökerek kitaba dönüştürdüm. Çocukluğum, yokluk ve fakirlikle geçti. Yeri geldi hayatı dolu dolu yaşadım yeri geldi sıkıntılar yaşadım. Başarılarım, üzüntülerim, sevinçlerim hepsi bu romanın içinde. Hayatta her insanın karşılaşabileceği bazı gerçekler var. Ben de karşılaştığım her şeyi bu romanda anlattım. Karşılaştığım, güzellikleri, hüzünleri, yorgunluklarımı, sevinçlerimi, arkadaş ortamımı, başarımı, başarısızlığımı ve iş ve okul hayatımda yaşadığım iyi ve kötü hatıralarımın hepsini romanımda anlattım" dedi. - ÇANKIRI