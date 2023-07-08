Yıllara ve teknolojiye meydan okuyarak 100 bin parça kaset biriktirdi

ANKARA - Ankara'da çeyrek asırdır müzik kaseti biriktiren ve ticaretini yapan Mehmet Koçoğlu, biriktirdiği 100 bin parça kasetle müzik tarihine fener tutuyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alan tarihi Ulus İtfaiye Meydanında çeyrek asırdır müzik kasetleri toplayan ve ticaretini yapan Mehmet Koçoğlu, topladığı 100 bin parça kasetiyle müzik tarihine ışık tutuyor. 10 metrekarelik dükkanının içine, 100 bin parça müzik kaseti sığdırmayı başarabilen Koçoğlu, yıllara ve teknolojiye meydan okuyarak işini zevkle yapıyor. Koçoğlu'nun dükkanının içinde müzik kasetlerinin yanı sıra, radyo, makaralı kaset, teyp, plak gibi ürünler de bulunuyor.

Koçoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, kasetlerinin Anadolu insanının yaşamına, ruhuna ve ezgisine hitap ettiğini söyledi. Çocukluğundan itibaren hobi olarak kaset biriktirmeye başladığını anlatan Koçoğlu, "İlk okul çağlarında başladım bu işe. O zamanlar müzik dinlemeyi plak ve kasetlerle beraber çok seviyordum. Bu tutku devam etti ve 1976 yılından itibaren içimde bir tutku ve merak var. Şu anda da elimde 100 binin üzerinde kaset var" dedi.

"Müzik kaseti depolama aracı olarak üretilmiş en sağlıklı ürün"

Koçoğlu, müzik sektöründe en sağlıklı ve kaliteli ürünlerin müzik kasetleri olduğuna kaydederek, "Çünkü çok dayanıklı. Mesela bir kasetin kırıldığını düşünün başka bir kaba koyup tekrar dinleyebiliyorsun. CD ve Flash bellek bozulduğunda atıyorsun. Bilgisayarın çöküyor, her şeyin elinden gidiyor. Ama kasetlerde böyle bir şey yok. Kasetin müzik depolama aracı olarak icat edilmiş en sağlıklı bir müzik ürünü olduğunu düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.

"En çok tercih edilen kasetler anlam ve manası yüksek olanlar"

Müzik kasetleri arasında anlam ve mana bakımından en çok hangisi doluysa, o müzik kasetlerinin talep gördüğünü belirten Koçoğlu, "Altyapısı düzgün ve emek verilmiş yapımlar tercih ediliyor. Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Barış Manço, Cem Karaca, Aşık Veysel, Mahsuni Şerif ve Neşet Ertaş daha çok tercih ediliyor. Anlam ve mana içerikleri bakımından daha dolu oluyor" diye konuştu.

"Mana ve anlam bakımından çok zengin kasetler"

Çeyrek asırdır bu mesleğin içinde olduğunun altını çizen Koçoğlu, dükkanının içindeki kasetlerin büyük bir emekle hazırlandığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Anadolu insanının bütün ezgileri, bütün yaşam biçimleri, kahramanlık öyküleriyle kaset içerikleri tamamen dolu ve kaliteli ürünler. İnsanın ruhuna, yaşamına hitabet eden ve birçok kazancı olan şeylerdir. Eski yaşanmışlıklar var bunlarda. Son 5 yıldır da çok büyük bir ilgi var. Çünkü mana ve anlam bakımından çok zengin kasetler bunlar. Yani insana bir şeyler veriyor. Kendi kültür ve adetlerini hatırlatıyor insana."

Gün boyu her saniye nostaljik müzik dinleme fırsatını elinde bulunduran Mehmet Koçoğlu, koleksiyonunu genişletmek için zaman zaman şehir dışına müzik kaseti bulabilmek için çıkıyor.