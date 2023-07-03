Yıldırım Belediyesi 3. Geleneksel El Emekleri Festivali Başlıyor

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel El Emekleri Festivali, 6 Temmuz'da başlayacak. YIL-MEK, Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi ve kadın kooperatifleri bünyesindeki kursiyerlerin ürettikleri el emekleri festivalde sergilenecek. Festivalde söyleşiler, çocuk atölyeleri ve tiyatro gösterileri de yer alacak.

Yıldırım Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek "Geleneksel El Emekleri Festivali" 6 Temmuz'da başlayacak.

Yıldırım Belediyesi, YIL-MEK, Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi ve kadın kooperatifleri bünyesindeki kursiyerlerin bir yıl boyunca ürettikleri el emeklerini 6-9 Temmuz'da Yıldırım Külliyesi bahçesinde düzenlenecek 3. Geleneksel El Emekleri Festivali'nde sergileyecek.

İpek koza, keçe, naht, kat'ı sanatı, ahşap yakma, geri dönüşümden el sanatları, kağıt rölyef, ebru, porselen çiçek, seramik, filografi, deri tasarım, resim, çini gibi branşlarda onlarca eserin sergileneceği festival kapsamında söyleşiler, çocuk atölyeleri ve tiyatro gösterileri gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, YIL-MEK bünyesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında 151 branşta 5 bin 232 kursiyere eğitim verildiğini aktardı.

Kursiyerlerin bir yıl boyunca alın teri dökerek hazırladıkları birbirinden değerli eserlerin bu festivalde görücüye çıkacağını belirten Yılmaz, "Bununla birlikte Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi ve kadın kooperatiflerimiz de festivalde kendi ürünlerini sergileyecekler. YIL-MEK, Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezleri ile desteklediğimiz kadın kooperatiflerinin yeri bizde çok ayrı. Bu merkezlerde hayata geçirdiğimiz eğitim programlarıyla, insanlarımızın ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.