Yıldırım Belediyesi 3. El Emekleri Festivali Başladı

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen 3. El Emekleri Festivali, Yıldırım Külliyesi bahçesinde başladı. Festivalde, YIL-MEK kursiyerlerinin ürettiği el sanatları eserleri sergileniyor. Yıldırım Belediye Başkanı, kadınları desteklediklerini ve kadın girişimcilik merkezleri ile kadın kooperatiflerinin kurulmasını teşvik ettiklerini belirtti. Festival, 9 Temmuz'a kadar devam edecek.

Yıldırım Belediyesinin, Yıldırım Külliyesi bahçesinde düzenlediği 3. El Emekleri Festivali başladı.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK), Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi ve Kadın Kooperatifleri kursiyerlerinin ürettiği ipek koza, keçe, naht, katı, ahşap yakma, geri dönüşümden el sanatları, kağıt rölyef, ebru, porselen çiçek, seramik, filografi, deri tasarım, resim, çini gibi farklı branşlarda eserler sergileniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, YIL-MEK bünyesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında 65 branşta 5 bin 232 kursiyere eğitim verildiğini ifade etti.

Kadınları, hayatın her alanında desteklediklerini ve onların sosyal, ekonomik yaşamdaki rolünü güçlendirecek çalışmalara imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hayata geçirdiğimiz kadın girişimcilik merkezlerimizden şimdiye kadar binlerce kadınımız istifade etti. Şu an 24 noktada hizmet veren bu merkezler sayesinde kadınlarımız ekonomik açıdan güçleniyor, ev ekonomilerine destek oluyor, meslek öğreniyor ve sosyalleşiyorlar. Bu merkezlerde halıcılıktan dikişe, CNC kullanımından bebe konfeksiyonuna, e-ticaretten ev tekstiline kadar 52 farklı branşta kadınlarımıza eğitim veriyoruz. Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezlerimizden eğitim alan kadınlarımızın önemli bir kısmı meslek sahibi olarak işe yerleşti."

Kadın eliyle yerel kalkınma modeli oluşturmak, kadının iş hayatındaki yerini güçlendirmek ve girişimci kadınları desteklemek için kadın kooperatiflerinin kurulmasını teşvik ettiklerini ifade eden Yılmaz, şu ana kadar 4'ü tarımsal, 7'si ticari olmak üzere toplam 11 kadın kooperatifi kurduklarını aktardı.

Yılmaz, Kooperatiflerin büyümesi ve gelişmesi için de yoğun çaba sarf ettiklerini, bu kapsamda mekan temininden makine alımına, proje hazırlamadan eğitime, üretimden pazarlama süreçlerine kadar kooperatiflere destek sağladıklarını belirtti.

Etkinliğe, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Mersin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Yıldırım Halk Eğitim Müdürü Mustafa Korkmaz, Yıldırım Kent Konseyi Başkanı Hüseyin İşcan, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Festival, 9 Temmuz'a kadar devam edecek.