Yıkılma Tehlikesiyle Karşı Karşıya Olan Tarihi Cami

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bulunan Kuzalan Camii'nin duvarlarını süsleyen kök boyadan yapılmış süslemeler arasında Ayasofya Camii'nin çizimi de yer alıyor. Cami, restore edilmeden yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için köylü vatandaşlar destek bekliyor.

- Yıkılma tehlikesi yaşayan tarihi caminin duvarını süsleyen 'Ayasofya'

AMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaklaşık 150 yıllık tarihçesi olan Kuzalan Camii'nin içindeki kök boyadan yapılma süslemeler zamana direniyor. İstanbul'daki Ayasofya Camii'nin çizimi de süslemeler arasında yer alıyor. Köylü vatandaşlar ibadet yapılamayan caminin yıkılmadan restore edilmesini istedi.

Tabelasında 1878 yılında yapıldığının bildirilmesine rağmen binanın daha eski bir tarihte inşa edildiğini düşündüklerini belirten Kuzalan Köyü Muhtarı Zafer Gürel, "Camimiz 2016 yılında koruma altına alındı. Ancak yıkım tehlikesiyle karşı karşıya. Restore edilmesi gerekiyor" dedi.

Duvarlarında boydan boya çeşitli figürler bulunan camideki Ayasofya Camii'nin resmini tarih eğitimi alan oğlunun fark ettiğini anlatan Gürel, "Caminin adı Kuzalan Köyü Ayasoyfa Camii olabilir. Sayın cumhurbaşkanımızdan destek bekliyoruz" diye konuştu.