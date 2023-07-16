Yeşim Livaoğlu'nun 'Yaprağın Yolculuğu' Resim Sergisi Açıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ressam Yeşim Livaoğlu'nun 30 eserinin yer aldığı "Yaprağın yolculuğu" isimli resim sergisinin açılışı yapıldı.

Sergi, Gümüşlük GaleriM Sanat Galerisi'nde, Meral Öztürk'ün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Keman sanatçısı Bahar Uygur'un müzik dinletisi sunduğu açılışa, heykel sanatçısı Şule Agayar, organizatör Sebahattin Aslan, akademisyenler, turizmciler ve sanatseverler katıldı.

Livaoğlu, AA muhabirine, çocukluğunda çok fazla oyuncağı olmadığı için bol bol resim yaptığını anlattı.

Ömrü boyunca resim yapmaya devam ettiğini belirten Livaoğlu, son 6 yıldır da profesyonel olarak resim yaptığını söyledi.

Yeşim Livaoğlu, Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümünden mezun olduktan sonra çeşitli reklam ajanslarında çalıştığını ve kendi ajansını kurarak birçok markaya başarılı çalışmalar yaptığını ifade etti.

Bu sürecin kendisini çok yıprattığını vurgulayan Livaoğlu, "Daha özgür ve kendim olabilmek için kendimi tuvallere verdim." dedi.

Farklı markalara danışmanlık yaparken bu farklılığı da yakalamak ve resimlere de bu deneyimi aktarmak istediğine dikkati çeken Livaoğlu, bu nedenle resim yaparken farklı bir teknik oluşturmak istediğini dile getirdi.

Livaoğlu, iskelet yapraklarla akriliği birleştirdiğini ve değişik bir dokuda, değişik imgelerde resimler yapmaya başladığını kaydetti.

Tekniğinin kısa sürede çok fazla ilgi gördüğünü belirten Livaoğlu, şunları paylaştı:

"Eserlerimi sosyal medyada paylaşmaya başladım. Artık sanatçının ön plana çıkması için bireysel hareketleri, internetle birlikte daha kolay oluyor. Sosyal medya paylaşımı sonrası ilgi çığ gibi büyümeye başladı. Eserlerimi tekstil ürünlerine de çevirmeye ve e-ticaret ile satışa sunmaya da başladım. Bu ikinci kişisel sergim. İki de karma sergim var. Mayıs ayında Ankara'da bir sergim açılmıştı. Şimdi de yaz konseptinde, Bodrum Güvercinlik'te sergimizi açtık. Bodrumlu sanatseverleri bekliyoruz."

Sergi, 30 Temmuz'a kadar açık kalacak.