Yeşilırmak Şenlikleri'nde Elif Buse Doğan ve Eypio konser verecek

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen Yeşilırmak Şenlikleri'nde Elif Buse Doğan ve Eypio'nun konser vereceği belirtildi. Şenlikler kapsamında rahvan at yarışları ve Onur Paskap'ın Dj performansı da yer alacak.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen Yeşilırmak Şenlikleri'nde Elif Buse Doğan ve Eypio'nun konser vereceği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 24-25 Haziran'da gerçekleştirecek Yeşilırmak Şenlikleri'nde Elif Buse Doğan ve Eypio konseri, Onur Paskap'ın Dj performansı ve rahvan at yarışları gerçekleştirilecek.

Elif Buse Doğan, 24 Haziran Cumartesi, Eypio ise 25 Haziran Pazar günü müzikseverlerle buluşacak. Konserler saat 21.00'de Abdullah Paşa Meydanı'nda gerçekleşecek.

Şenlikler kapsamında 25 Haziran Pazar günü saat 12.00'de Yeşilırmak Millet Bahçesi'nde Geleneksel Rahvan At Yarışları da düzenlenecek.

Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba'nın genç ve dinamik bir kent olduğunu belirterek, "Üretim, istihdam, eğitim gibi her alanda Çarşamba'mıza yeni yatırımlar kazandırma derdindeyiz. Bunları yaparken hemşehrilerimizin nefes alacağı, günlük hayatın stresinden uzaklaşabileceği kültür sanat faaliyetlerini de gerçekleştiriyoruz. Bu yıl da Geleneksel Yeşilırmak Şenliklerimiz ile hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Tüm hemşehrilerimize şenliklerimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.