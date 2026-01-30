Yeşilçam'ın unutulmaz müzikleri "Yıldızların Altında" ile sahneye taşınıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, Türk sinema tarihinde iz bırakan Yeşilçam müziklerini sahne sanatlarıyla bir araya getiren "Yıldızların Altında" adlı yapımı bugün izleyicisiyle buluşturacak.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu, "Yıldızların Altında" adlı yapımı canlı müzik eşliğinde hazırlanan danslarla izleyicisine sunacak.

Yapımda görev alan 40 profesyonel dansçı, film müziklerinden esinlenen koreografilerle sahnede yer alırken, Yeşilçam'ın hafızalara kazınan melodileri özel sahne düzenlemeleriyle yeniden yorumlanacak.

Müzik ve dansı aynı sahnede buluşturarak izleyicilere nostaljik bir atmosfer sunmayı hedefleyen "Yıldızların Altında", bugün CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da ilk kez sahnelenecek.