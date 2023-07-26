Yeşilçam'ın usta oyuncusu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Yılmaz Gruda, 93 yaşında hayatını kaybetti. Gruda'nın vefatı menajeri Tümay Özokur tarafından duyuruldu. Yeşilçam'ın usta oyuncusu olan Gruda, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.