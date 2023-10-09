Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir Savun'un vefatının 28. yılında anma

Yeşilçam'da 400'ün üzerinde yapımda rol alan usta oyuncu Kadir Savun, vefatının 28. yılında yad ediliyor.

Sanatçı Savun, 1926'da Erzincan'ın İliç ilçesi Doruksaray köyünde doğdu. Emniyet mensubu olan babasının tayini nedeniyle küçük yaşta İstanbul'a gelen Savun, ilk ve orta öğrenimini Nişantaşı'nda tamamladı.

Sinemaya ilk adımını 8 yaşında atan sanatçı, Muhsin Ertuğrul'un yazıp yönettiği "Bir Millet Uyanıyor" filminde çocuk oyuncu olarak rol aldı.

Usta oyuncu, sinemadan kopmayarak 1938'de İpek Film stüdyosunun "çamaşırhane" diye anılan film yıkama kısmında işe başladı.

Kabataş Lisesinde eğitime başlayan sanatçı, okulu yarıda bıraktı. Hem okuyup hem çalışırken setlerde kamera asistanlığının yanı sıra ışık ve dekor gibi farklı alanlarda görev aldı.

Faruk Kenç'in yönetmenliğini üstlendiği, 1949 yapımı "Üvey Baba" filminde canlandırdığı jandarma astsubay rolü, sanatçının oyunculuk kariyerinin gerçek başlangıcı oldu.

Kadir Savun, oynadığı başarılı rollerle zamanla önemli karakter oyuncularından biri haline geldi. Sanatçı, canlandırdığı rollerle merhamet, sadakat ve vefa gibi duyguları izleyenlere aktardı.

Oynadığı filmlerde bazen esas oğlanın sadık dostu, bazen mahallenin açık sözlü ağabeyi, bazen mert bir esnaf olan sanatçı, hiçbir filmde başrol oynamazken, "İkimize Bir Dünya" ile "Gecelerin Ötesi" filmlerindeki rolleriyle "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi oldu.

Usta sanatçı, kendisi gibi oyuncu olan Suphi Kaner'le Azim Film'i kurarak yapımcılığa da yöneldi.

Bir dönem boksla uğraşan ve futbol oynayan Savun, fanatik taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin yenildiğini görmemek için maçları radyodan takip etti.

Kadir Savun, Nermin Hanım ile evliliğinden doğan kızına "Yılanların Öcü" eserinden etkilenerek Iraz ismini verdi.

"Fakir ama gururlu" rolleriyle Yeşilçam izleyicisinin kalbini kazanan, bir röportajında "İnsanoğlu çok şey ister. Bizim sinema doyumsuzdur, daha çok şeyler yapmak isteriz." diyen sanatçı, 10 Ekim 1995'te İstanbul'da vefat etti.

Savun'un cenazesi Feriköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Rol aldığı bazı yapımlar:

"İnsanlar Yaşadıkça", "Ölüm Peşimizde", "Şoför", "İskilipli Atıf Hoca / Kelebekler Sonsuza Uçar", "Güneşi Uyandırmadan", "Bir Başka Yerde Bir Başka Hayat", "Tanrı Şahidimdir", "Bir Avuç Sevgi", "Beni mi Buldun", "Çingene", "Namusun Bedeli", "Minyeli Abdullah", "Kan Çiçeği", "Talihsiz Yavrum", "Melekler Şahidimdir", "Izdırap Çocukları", "Emanet", "Hacer Ana ve Oğulları", "Azap", "Hasretim", "Ana", "Sevmek", "Sarı Öküz Parası", "Katiller de Ağlar", "Kanun Adamı", "Kartal Bey", "Fatih Sultan Mehmet", "Gülsüm Ana", "Arkadaşım", "Olmaz Olsun", "Zübük", "Duy Kalbimin Feryadını", "Beş Parasız Adam", "Vatandaş Rıza", "Hatasız Kul Olmaz", "Dila Hanım", "Namus Belası", "Güler misin, Ağlar mısın?", "Ah Nerede Vah Nerede?", "Boşver Arkadaş", "Zagor Kara Korsanın Hazineleri", "Yumurcağın Tatlı Rüyaları", "Bir Teselli Ver", "Yumurcak Köprüaltı Çocuğu", "Kanun Namına", "Eşrefpaşalı", "İsimsiz Kahramanlar", "Kardeş Gibiydiler", "Yılanların Öcü", "Yedi Günlük Aşk", "Şimal Yıldızı", "Akdeniz Korsanları", "Gündüzün Karanlığı", "Bizim Eller", "Mesela Muzaffer", "Kuruluş / Osmancık", "Küçük Ağa."