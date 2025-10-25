Yeşilay'dan Öğrencilere Teknoloji Bağımlılığı ve Sağlıklı Yaşam Semineri

Şanlıurfa Yeşilay Şubesi tarafından Siverek ilçesinde öğrencilere yönelik "Teknoloji Bağımlılığı ve Sağlıklı Yaşam" konulu seminer düzenlendi.

Şubeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele kapsamında Yeşilay Şanlıurfa Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilere yönelik düzenlenen seminerler il merkezi ve ilçelerde devam ediyor.

Bu kapsamda Siverek Yavuz Selim İlkokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen seminerde, uzman ekipler öğrencilere teknoloji bağımlılığının olumsuz etkilerini anlatarak sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Seminerde ayrıca Yeşilay'ın faaliyetleri ve bağımlılıkla mücadele alanındaki çalışmaları hakkında da öğrencilere bilgi verildi.