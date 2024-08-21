Üye Girişi
Haberler

Yeşiburç Köyü'nün tarihi yapıları turizme kazandırılacak

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Yeşilburç Köyü, turizm alanında gelişmesi için çalışmalara hız veriliyor. Köydeki tarihi yapılar ve doğal güzellikler turistlerin ilgisini çekiyor. Vali Çelik, köyün turizm potansiyelini artırmak için çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Yeşiburç Köyü'nün tarihi yapıları turizme kazandırılacak

NİĞDE - Niğde'nin Yeşilburç Köyünün turizm alanında gelişmesi için çalışmalara hız veriliyor.

Niğde merkeze 5 kilometre mesafede yer alan Yeşilburç Köyü, yürüyüş parkuru, köy içerisinde bulunan tarihi yapıları ve cam terası ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Tarihi ve doğal güzellikleri içinde barındıran Yeşilburç Köyü'nde incelemelerde bulunan Niğde Valisi Cahit Çelik Yeşilburç'a kimlik kazandırmak için çalışmalara ağırlık verileceğini söyledi.

Köydeki evlere standart getirilecek

Amaçlarının Yeşilburç Köyünün turizm anlamında iyi yerlere gelmesi olduğunu kaydeden Vali Çelik; "Yeşilburç Köyündeki yürüyüş yolunun genişletilmesi için yeni bir ihaleye çıkacağız. ediyoruz. Köyün tarihi kimliğini koruma anlamında da çalışmalarımız var. Muhtarlığımıza ait olan bir konak var İl Özel İdare olarak orayı restore edeceğiz. Butik otel olarak başkalarına da biraz öncülük etmiş oluruz. Öte yandan evlerin dış boyasından bahçe duvarlarına kadar belli standartları zorunlu kılacağız. Yeni yapı yapacak herkes de bu kurala uyarak hareket edecek. Mevcut yapılarla ilgili de bir dönüşüm süreci başlatacağız. Vatandaşlarımız da bize yardımcı olurlarsa Yeşilburç için bir kimlik kazandırmak istiyoruz" dedi.

Osmanlı döneminde Hristiyanların en yoğun yaşadığı yerlerden birinin Niğde olduğunu hatırlatan Vali Çelik kiliseler ve o döneme ait tarihi yapıların ayakta olduğunu ve korunması gerektiğini ifade etti. Vali Çelik; "Özellikle turizm değeri taşıyan tarihi yapılarımızı açığa çıkarmak adına çalışmalarımız olacak. Vatandaşlarımızdan da istirhamımız bu anlamda alınan kararlara uyması. Memleketin güzelliği ve iyi yere gelmesi için çalışıyoruz. Tek amacımız Niğde'mizin, turizm anlamında daha iyi bir yere gelmesi" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Niğde Turizm Kültür Sanat Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Şampiyonlar Ligi Galatasaray muhtemel rakipler kim? GS Young Boys'u geçerse rakipler kim olacak? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi gruplarında kimler var? Young Boys-Galatasaray rövanş maçı ne zaman? Young Boys-Galatasaray rövanşı haftaya mı? Young Boys Galatasaray CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Young Boys Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Midtjylland Slovan Bratislava CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Midtjylland Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Malmö Sparta Prag CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Malmö Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı saat kaçta, nerede yapılacak? Dinamo Kiev Salzburg CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Dinamo Kiev Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Oropouche virüsü nedir? Oropouche virüsü belirtileri nelerdir? Nasipse Adayız filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nasipse Adayız filmi ne zaman, nerede çekildi? El Değmemiş Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? El Değmemiş Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi? YOUNG BOYS- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Young Boys- Galatasaray maçı şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki Kibar Feyzo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibar Feyzo filmi ne zaman, nerede çekildi? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Minyonlar 2: Gru'nun Yükselişi filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölümlü Dünya filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölümlü Dünya filmi ne zaman, nerede çekildi? Tam Gaz filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tam Gaz filmi ne zaman, nerede çekildi? ANKARA'DA YANGIN: Son dakika Ankara'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Kaçış Yok filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kaçış Yok filmi ne zaman, nerede çekildi? Arda İbrahim Akgün kimdir? Arda İbrahim Akgün nereli, kaç yaşında? Arda İbrahim Akgün hangi takımlarda oynadı? Arda Güler neden maskeli? Arda Güler sakatladı mı?
title