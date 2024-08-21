Yeşiburç Köyü'nün tarihi yapıları turizme kazandırılacak

NİĞDE - Niğde'nin Yeşilburç Köyünün turizm alanında gelişmesi için çalışmalara hız veriliyor.

Niğde merkeze 5 kilometre mesafede yer alan Yeşilburç Köyü, yürüyüş parkuru, köy içerisinde bulunan tarihi yapıları ve cam terası ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Tarihi ve doğal güzellikleri içinde barındıran Yeşilburç Köyü'nde incelemelerde bulunan Niğde Valisi Cahit Çelik Yeşilburç'a kimlik kazandırmak için çalışmalara ağırlık verileceğini söyledi.

Köydeki evlere standart getirilecek

Amaçlarının Yeşilburç Köyünün turizm anlamında iyi yerlere gelmesi olduğunu kaydeden Vali Çelik; "Yeşilburç Köyündeki yürüyüş yolunun genişletilmesi için yeni bir ihaleye çıkacağız. ediyoruz. Köyün tarihi kimliğini koruma anlamında da çalışmalarımız var. Muhtarlığımıza ait olan bir konak var İl Özel İdare olarak orayı restore edeceğiz. Butik otel olarak başkalarına da biraz öncülük etmiş oluruz. Öte yandan evlerin dış boyasından bahçe duvarlarına kadar belli standartları zorunlu kılacağız. Yeni yapı yapacak herkes de bu kurala uyarak hareket edecek. Mevcut yapılarla ilgili de bir dönüşüm süreci başlatacağız. Vatandaşlarımız da bize yardımcı olurlarsa Yeşilburç için bir kimlik kazandırmak istiyoruz" dedi.

Osmanlı döneminde Hristiyanların en yoğun yaşadığı yerlerden birinin Niğde olduğunu hatırlatan Vali Çelik kiliseler ve o döneme ait tarihi yapıların ayakta olduğunu ve korunması gerektiğini ifade etti. Vali Çelik; "Özellikle turizm değeri taşıyan tarihi yapılarımızı açığa çıkarmak adına çalışmalarımız olacak. Vatandaşlarımızdan da istirhamımız bu anlamda alınan kararlara uyması. Memleketin güzelliği ve iyi yere gelmesi için çalışıyoruz. Tek amacımız Niğde'mizin, turizm anlamında daha iyi bir yere gelmesi" şeklinde konuştu.