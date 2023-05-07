Yerel yönetimlerin sanat ile bağı sempozyumda tartışıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Girerken Kültür ve Sanatın Geleceği' sempozyumunda, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yerel yönetimlerin sanat ile olan bağını ve yapılan çalışmaları değerlendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Girerken Kültür ve Sanatın Geleceği' sempozyumuna konuşmacı olarak katılan Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yerel yönetimlerin sanat ile olan bağını ve bu alanda yapılan çalışmaları değerlendirdi.

'Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Girerken Kültür ve Sanatın Geleceği' sempozyumunun ilk gün etkinlikleri kapsamındaki 'Yerel Yönetimler ve Sanat' konulu oturuma İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Başkan Büyükerşen konuşmacı olarak katıldı. Oturum, yazar Yekta Kopan'ın moderatörlüğünde siyasetçi Ali Dinçer anısına düzenlendi.

Oturumda, yerel yönetimler ve sanat ilişkisine değinen Büyükerşen, çocukluk ve gençlik dönemleri ile eğitim yaşantısından örnekler verdi. Büyükerşen, Eskişehir'de çocukluk yaşlarında arkadaşlarıyla amatör olarak tiyatro kurma çabasına girdiklerini ve yaşadıkları zorlukları anlattı. Şehir Tiyatroları'nın ve Senfoni Orkestrası'nın çok önemli bir noktaya geldiğini aktaran Büyükerşen, Eskişehir'in kültür ve sanat alanında Anadolu'nun çok önemli bir şehri olduğunu belirterek, bu sürece en büyük katkıyı Eskişehirlilerin verdiğini belirtti.