Yenisofça Hamamı'nın Bakımsızlığı ve Restorasyon İhtiyacı

Vatandaş kirletiyor ama kaynak suyun berraklığı kaybolmuyor

Bakımsız ve hor haldeki Yenisofça Hamamı

Orman içinden çıkan termal suyu barındıran hamam havuzunun yüzeyindeki yosun ve çöp tabakası pes' dedirtti

Hamamı gezen Sercan Yılmaz:

"Buranın restorasyonu Eskişehir'in turizminin menfaatine olacaktır"

ESKİŞEHİR - Eskişehir kent merkezine sadece 22 kilometre uzaklıktaki Yenisofça Hamamı, bakımsızlık ve hor kullanıma rağmen içindeki kaynak sıcak suyunun berraklığını koruyor. Değerli bir termal su kaynağına sahip olan hamamın içler acısı hali ve onarılıp Eskişehir turizmine kazandırılmaması vatandaşları üzüyor.

Odunpazarı ilçesine bağlı Yenisofça Mahallesi'nin yakınlarındaki ormanlık alanda terk edilmiş bir tesis içinde bulunan bir hamamın suyu kaynak ve termal olma özelliği taşıyor. Ormanın içinde bulunan hamam bakımsızlık ve gelen vatandaşların pis kullanmasından dolayı adeta harabeye dönmüş durumda. Duvarları yer yer yıkılmış ve sprey boyalarla boyanmış, içerisinde ise kötü kokunun hakim olduğu hamamın suyu ise bütün bu olumsuzluklara rağmen berraklığını koruyor. Tadilat ve bakıldığında Eskişehir turizmi için önemli bir nokta haline gelme potansiyeli taşıyan hamamın neden ve nasıl bu kadar terk edildiği ise merak konusu. Oldukça derin ve sıcak su barındıran suyuna vatandaşlar girerken, çoğu kişi ise etrafı kirleterek oradan ayrılıyor. Havadan görüntülenen hamamın dışarıdaki büyük havuzunun yüzeyindeki yosun ve çöp tabakası 'bu kadarı da pes' dedirtti. Kültürel miras olarak görülen hamam ve havuza sahip çıkılmaması onu içler acısı hale getiriyor.

"Restorasyonu Eskişehir'in menfaatine olacaktır"

Bölgeyi gezmeye gelen 36 yaşındaki Sercan Yılmaz, hamamın restore edilip Eskişehir turizmine kazandırılması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Hamam hakkında konuşan Yılmaz, "İçerisi oldukça bakımsız. Burası zamanında aktif olarak kullanılan bir hamam. Sıcak ve güzel bir kaynak suyu var, taşıma bir su değil. Bununla beraber dışarıda da havuz alanı oluşturulmuş durumda. Ama doğaseverler ilgiyle burayı ziyaret etmesine rağmen bazı kişiler, çok kontrollü bir bölge olmadığı için harabe haline getirmiş durumdalar. Biz de buraların daha güzel hale gelmesini bekleriz, isteriz. Dediğim gibi doğa tutkunları sıklıkla geliyor, ziyaret ediyorlar. Burayı özellikle bisikletli ve motorlu grupların sık ziyaret ettiği yerlerden birisi. Restore edilmesi faydalı olur. Kültürel bir miras aynı zamanda yakın bölgede eski at haraları da var. Buranın restorasyonu Eskişehir'in menfaatine olacaktır" dedi.