Yenişehir Belediyesi, 'Ruh Öküzüm' adlı tiyatro oyununu sahneledi

Mersin Yenişehir Belediyesi, Tuğçe Karabayır ve Erkan Karadeniz'in sahnelediği "Ruh Öküzüm" adlı tiyatro oyununu Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşturdu. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Sanat, toplumun ruhunu besleyen, yaşamı renklendiren bir unsurdur. Biz de Yenişehir Belediyesi olarak sanatı ve kültürü Mersinlilere en iyi şekilde sunmak için çalışıyoruz" dedi.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde konserler ve tiyatro oyunlarını Mersinlilerle buluşturan Yenişehir Belediyesi, kente sanatsal hareketlilik kazandırıyor. Yenişehir Belediyesi, son olarak Tuğçe Karabayır ve Erkan Karadeniz'in sahnelediği "Ruh Öküzüm" adlı komedi tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Kadın ve erkek ilişkileri üzerine bir komedi hikayesi olan "Ruh Öküzüm" oyununa Mersinli sanatseverler yoğun ilgi göstererek, salonu doldurdu.

Halkın sanata olan tutkusunu ve sanatın toplum üzerindeki etkisini ön planda tuttuklarını kaydeden Başkan Özyiğit, şunları söyledi:

"Sanat, toplumun ruhunu besleyen, yaşamı renklendiren bir unsurdur. Biz de Yenişehir Belediyesi olarak sanatı ve kültürü Mersinlilere en iyi şekilde sunmak için çalışıyoruz. Halkımızın sanata olan tutkusunu ve sanatın toplum üzerindeki etkisini her zaman ön planda tutuyoruz. Sanatın insanları bir araya getirme gücüne inanıyor ve Yenişehir'i bir sanat ve kültür merkezi haline getirme vizyonuyla hareket ediyoruz. Yanımızda olan, bize daima destek veren herkese ve elbette bugün burada olan tiyatrocular Tuğçe Karabayır ve Erkan Karadeniz'e teşekkür ediyorum."