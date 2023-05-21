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Yenice'ye özgü lezzetler tanıtıldı

Kültür Sanat Haberleri

Yenice'ye özgü lezzetler tanıtıldı Bu yıl ikincisi düzenlenen Lezzet Şenliklerinin üçüncü gününde Karabük'ün Yenice ilçesinin yöresel ürünleri tanıtılarak ikram edildi.

Yenice'ye özgü lezzetler tanıtıldı

KARABÜK - Bu yıl ikincisi düzenlenen Lezzet Şenliklerinin üçüncü gününde Karabük'ün Yenice ilçesinin yöresel ürünleri tanıtılarak ikram edildi.

Karabük Valiliği koordinesinde Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinliklerin üçüncü günü durağı Yenice ilçesi oldu.

Ihlamur Seyir Terasında düzenlenen programda ilçeye ait özgü lezzetler katılımcılara tanıtılarak ikram edildi.

Program trekking yürüyüşü ile sona erdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Kültür Sanat

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