Yeniçağa Gölü Kıyısında İskele Bakım Projesi Başlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniçağa Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü, Yeniçağa Gölü kıyısındaki iskelelerin bakımı ve düzenlenmesi için işbirliği yaptı. Proje ile iskelelerin doğal yapıya uygun bir şekilde yenilenerek güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Yeniçağa Gölü kıyısındaki iskelelerin bakımı ve düzenlenmesi amacıyla Yeniçağa Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü arasında işbirliği başlatıldı.

Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Gültekin Aksan, göl çevresindeki iskelelerin mevcut durumunu değerlendirmek ve doğal yapıya uygun iyileştirmeler yapmak üzere göl kıyısında bir araya geldi.

Görüşmede, iskelelerin bölgenin doğal dokusunu koruyacak şekilde yenilenmesi ve güvenli hale getirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Projeyle, hem çevre koruma ilkelerine uygunluk sağlanması hem de gölü ziyaret eden vatandaşların güvenliğinin ve konforunun artırılması hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çağlar, "Yeniçağa Gölü sadece ilçemizin değil, tüm bölgenin doğal bir hazinesidir. Göl çevresini daha güzel ve düzenli hale getirmek için çalışmalarımız sürecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Kültür Sanat
Yaşam savaşını kaybeden Nihal Candan'ın son sözleri yürek burktu

Yaşam savaşını kaybeden Candan'ın son sözleri ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
ABD, İran'ı B-2 hayalet bombardıman uçağıyla vurdu

ABD dünyanın en pahalı savaş makinesini çalıştırdı
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
ABD'nin vurduğu nükleer tesislerde sızıntı var mı? Beklenen açıklama geldi

ABD'nin vurduğu nükleer tesislerde sızıntı var mı? Açıklama geldi
Trump, İran saldırısını böyle takip etti

Trump, İran saldırısını böyle izledi! Şapkasındaki mesaj dikkat çekti
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.