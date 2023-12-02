Türkiye'de Karun Hazinesi'nden sonra en değerli hazine olarak gösterilen Amisos Hazinesi ile 5 bin yıllık beyin ameliyatı izleri bulunan kafataslarının da sergilendiği yeni Samsun Müzesi, açılış için gün sayıyor.

Yeni Samsun Müzesi açılış için gün sayıyor: En değerli 2'nci hazine, 5 bin yıllık ameliyat

Samsun Valisi Tavlı: "Samsun Müzesi yakında ziyarete açılacak"

SAMSUN - Türkiye'de Karun Hazinesi'nden sonra en değerli hazine olarak gösterilen Amisos Hazinesi ile 5 bin yıllık beyin ameliyatı izleri bulunan kafataslarının da sergilendiği yeni Samsun Müzesi, açılış için gün sayıyor.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Müzesi'nin çok önemli ve nadide tarih, kültür ve sanatsal eserlere ev sahipliği yaptığını ifade ederek, müzenin Samsun'un ve Karadeniz'in tarihi ve arkeolojik potansiyelinin yeniden keşfedilmesine de hizmet edeceğini vurguladı. Açılış için gün sayan müzenin içerisindeki eserlerin yerli ve yabancı turistlerin oldukça dikkatini çekeceğini belirten Vali Tavlı, müzenin Samsun'a gelenlerin uğrak noktası olacağını vurguladı.

"Samsun Müzesi'nde son hazırlıklar tamamlanıyor, yakında ziyarete açılacak"

Müzenin yakın zamanda ziyarete açılacağını dile getiren Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Samsun, tarihimize imza atan bir şehirdir. Aynı zamanda şehrimizdeki müzeler bu tarihimizi de hem halkımıza sunmakta, yerli ve yabancı turistlerimize anlatmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığının Samsun'a kazandırdığı Samsun Müzesi'nin inşaatı bitti. Tefrişatları yapılıyor. Son hazırlıklar tamamlanıyor. Yakın zamanda da misafirlerimizle buluşturulacak. Samsun Müzesini gezdiğimde ilimizin kadim bir şehir olarak çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını müşahede ettim. Orada sergilenen eserlerin gerçekten muhteşem olduğunu yakinen gördüm. Samsun Müzesi yerli ve yabancı turistlerle buluşmak için gün sayıyor. Açıldıktan sonra bu güzellikleri herkes görme fırsatı bulacak" dedi.

"Amisos Hazinesi" yeniden görücüye çıkıyor

Müzede yerini alan Amisos Hazinesi, Samsun'da 28 Kasım 1995 tarihinde bir inşaat kazısı sırasında bulundu. Amisos Tepesi adını alan yerde bulunan, Pontus Krallığı hanedan üyelerine ait olduğu belirlenen ve 64 parçadan oluşan hazine, Samsun Müzesi'nde yerini aldı. 'Karun Hazinesi'nden sonra Türkiye'de bulunan en değerli hazine' olarak nitelendirilen Amisos Hazinesi cam, madeni, pişmiş toprak, mermer ve altın olmak üzere beş kategoriye ayrılıyor. Altın eserlerin geçmişi MÖ 1. yüzyıla, diğer eserlerin geçmişi ise MÖ 4. yüzyıla dek uzandığı ifade ediliyor.

Amisos Mozaiği

Amisos Mozaiği, 1958'de Antik Amisos Kenti'nde (bugünkü işitme engelliler okulu) hafriyat çalışmaları sırasında bulundu. Müze teşhirinin orta alanında özel hazırlanmış mekana yerleştirilerek sergilenen Amisos Mozaiği, 56 m2'lik taban ölçüsüne sahip.

Anadolu'da en büyük boyutlu kafatası ameliyatı

Karadeniz Bölgesi'nin en eski ve en uzun süreli sistemli kazısı olan İkiztepe Höyüğü'nde Erken Tunç Çağı mezarlarındaki kazılarda ele geçen, hatta Anadolu'da saptanan en büyük boyutlu iyileşmiş kafatası deliği dikkat çekiyor. Yetişkin bir erkek bireyi temsil eden kafataslarındaki ameliyat deliğinde zamanla daralma olduğu ve bireyin operasyon sonrası bir süre daha yaşamına devam ettiği tespit edildi.

Müzede ayrıca 1. Abdulhamit, Kanuni Sultan Süleyman ve 1. Mahmut dönemlerine ait Osmanlı altın sikkeleri yer alıyor.

Birbirinden önemli birçok eserin yer aldığı Samsun Müzesi, resmi açılış için gün sayıyor.