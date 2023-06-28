Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nda Tianjin'de Kültür Suaresi Düzenlendi

Tianjin Meijiang Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen 14. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nda bir kültür suaresi gerçekleştirildi. Katılımcılar, gösterileri izlerken Tianjin'e özgü yiyecekleri deneyimledi ve geleneksel Çin kültürü hakkında bilgi edindi.

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen ve Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 14. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nın Kültür Suaresi'nde Tianjin'e özgü yiyecekler hazırlayan şefleri seyreden konuklar, 27 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

TİANJİN, 28 Haziran (Xinhua) -- Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 14. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nın düzenlendiği mekan olan Tianjin Meijiang Kongre ve Sergi Merkezi'nde Salı günü bir kültür suaresi düzenlendi. Katılımcılar, etkinlik sırasında sergilenen gösterileri seyrederken Tianjin'e özgü yiyecekleri tattı ve geleneksel Çin kültürü hakkında bilgi aldı.

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen ve Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 14. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nın Kültür Suaresi'nde Tianjin'e özgü yiyecekler hakkında bilgi alan konuklar, 27 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen ve Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 14. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nın Kültür Suaresi'nde gösteri sergileyen sanatçılar, 27 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen ve Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 14. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nın Kültür Suaresi'nde açık büfe yemeğinin tadını çıkaran konuklar, 27 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen ve Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 14. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nın Kültür Suaresi'nde Tianjin'in somut olmayan kültürel mirası hakkında bilgi alan misafirler, 27 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen ve Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 14. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nın Kültür Suaresi'nde gösteri sergileyen sanatçılar, 27 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)

Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen ve Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 14. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nın Kültür Suaresi'nde sergilenen bir gösteri, 27 Haziran 2023. (Fotoğraf: Zhao Zishuo/Xinhua)