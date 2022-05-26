YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ DİLEK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU - Haberler

Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin kültür, sanat, spor ve medya alanlarında, 28 farklı kategoride yılın en iyilerini belirlediği Yeditepe Üniversitesi Dilek Ödülleri sahiplerini buldu. Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri, 2013 yılından bu yana Yeditepe Üniversitesi öğrencilerine yönelik düzenlediği anketlerle yılın en iyilerini seçiyor. Bu yıl da yapılan anketler sonucu 10 binden fazla öğrencinin seçtiği yılın en iyileri, düzenlenen törenle ödüllerini aldı. 10'uncusu gerçekleştirilen Yeditepe Üniversitesi Dilek Ödülleri töreni üniversitenin İnan Kıraç Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın, davetliler ve çok sayıda izleyici katıldı. Yeditepe Üniversitesi'nde ödüllerin verildiği geceden elde edilen gelir Dilek Gönüllüleri'nin gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projelerine kaynak olarak aktarılacak.

'TÜM BUNLARDAN DAHA ÖNEMLİSİ İNSAN OLABİLMEK? Etkinliğe katılan Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, 'Biz akademisyenler olarak sizlere iyi bir eğitim vermek, sizin uluslararası düzeyde bilgi, beceriye sahip olmanız için çalışıyoruz. Aslında tüm bunlardan daha önemlisi iyi insan olabilmek. İyiliği içinizde taşıdığınız için, diğer kişilere aktardığınız için ve biraz olsun insanlarda gülümseme oluşturduğunuz için sizi gerçekten içtenlikle kutluyorum, iyi ki varsınız' dedi. Kor şarkısıyla 'Yılın En İyi Şarkı Ödülü'nü alan Emir Can İğrek ise 'Burada olmak, sizleri görmek güzel. Umarım bu ödül töreni yıllarca devam eder. İyilik bulaşarak devam eder. Daha iyi bir dünya, daha adil bir dünya, başka bir dünya mümkün' ifadelerini kullandı.

'En İyi Kadın Şarkıcı' olarak seçilen Eda Baba ise çocukluk hayalini gerçekleştirmiş biri olarak çok mutlu olduğunu ve uzun zaman sonra aldığı ilk ödül olduğunu belirterek ödülü almanın gururunu taşıdığını söyledi.

'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülen Nükhet Duru, rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadığı için telefon bağlantısı yaptı. Duru, davetlilere seslenerek ödülü aldığı için mutluluk duyduğunu, katılamadığı için de çok üzgün olduğunu belirtti. 28 FARKLI KATEGORİDE ÖDÜL VERİLDİ

Törende, kültür, sanat, spor ve medyanın da aralarında bulunduğu 28 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu.

'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne Nükhet Duru değer görülürken, 'En İyi Çıkış Yapan Grup' Mary Jane, 'En İyi Şarkı' Kor ile Emir Can İğrek, 'En İyi Kadın Şarkıcı' Eda Baba, 'En İyi Erkek Şarkıcı' Kenan Doğulu ve 'En İyi Müzik Grubu' Dolu Kadehi Ters Tut seçildi.

'En İyi Çocuk Oyuncu' ödülünü Alya Sude Mazak alırken, 'En İyi Çıkış Yapan Oyuncu' ödülü İpek Yazıcı'ya, 'En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu' ödülü Zerrin Tekindor'a, 'En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu' ödülü Reha Özcan'a, 'En İyi Tiyatro Oyunu' ödülü Cimri'ye, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü Hazal Kaya'ya, 'En İyi Dizi' ödülü Yargı'ya, 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü Selahattin Paşalı'ya verildi.

'En İyi Magazin Programı' ödülü Cumartesi Sürprizi ile Show TV'ye, 'En İyi TV Kanalı' ödülü Fox TV'ye, 'En İyi Haber Bülteni' ödülü Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber'e, 'En İyi Yarışma Programı' ödülü Kelime Oyunu'na, 'En İyi Talk Show Programı' Teras Noir'e, 'En İyi Spor Programı' ödülü Beyaz Futbol'a gitti. Ala Tokel 'En İyi Sosyal Medya Fenomeni' seçilirken, 'En İyi Youtube Kanalı' ödülü Noluyo ya'ya, 'En İyi Podcast' ödülü Bu mu yani??ye, 'En İyi Kadın Sporcu' ödülü Hande Baladın'a, 'En İyi Erkek Sporcu' ödülü Mete Gazoz'a, 'En İyi E-Spor Takımı' ödülü Galatasaray e-sports'a, 'En İyi E-spor Oyuncusu' Berk Kocaman'a, 'En İyi Uygulama' ödülü Help Steps'e verildi.

Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat