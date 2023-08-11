Yeditepe Üniversitesi Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Pul Basıldı

Yeditepe Üniversitesi tarafından cumhuriyetin 100'üncü yılına özel tasarlanan pul PTT tarafından basıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun tasarımını yaptığı pul 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' felsefesi ışığında ortaya çıktı. Atatürk, barış kuşu ve zeytin dalının yer aldığı tasarımda barışın önemi bir kez daha vurgulandı. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Gülveli Kaya, "Atatürk ilke ve inkılaplarını ilke edinmiş Üniversitemiz tarafından hazırlanan bu pulun başta koleksiyonerler olmak üzere, herkesin saklamak isteyeceği bir pul olacağına inanıyoruz" dedi.

"YURTTA SULH CİHANDA SULH FELSEFESİ VURGULANDI"

Tasarımın yaratıcısı Dr. Öğr. Üyesi Gürbüz Doğan Ekşioğlu süreçle ilgili, "Benim için çok gurur verici. Pulun ortaya çıkmasını sağlayan kurum Yeditepe Üniversitesi'dir. Yeditepe Üniversitesi Onursal Başkanı Bedreddin Dalan'ın böyle bir talebi olunca ben de grafik sanatçısı olarak birkaç öneri sundum. Cumhuriyet ve Atatürk temalarda çizmiş olduğum üretimlerimden 4'ünü heyete sundum. Tasarımlarım arasından 3'ü seçilip Sn. Bedrettin Dalan'a sunuldu. O da hem barışın hem Atatürk'ün felsefesinin içinde olduğu pulu tercih etti. Cumhuriyet Dönemi'nde yetişmiş bir grafik sanatçısı ve öğretim üyesi olarak, Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin bize verdiği bilinç ve 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' felsefesi ışığında böyle bir eserin PTT tarafından pul olarak basılmasından gurur duyuyorum" dedi.

"CUMHURİYETİMİZİN 100'ÜNCÜ YILINA HEDİYE"

Prof. Gülveli Kaya tasarlanan pul ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı gibi önemli günlerde ülkeler hatıra parası ya da pul basıyor. Biz de vatani görev sorumluluğu ile hatıra pulu bastırmak istedik. Uluslararası bir Türk sanatçının imzasını taşıyan pulun Yeditepe Üniversitesi tarafından Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına hediye edilmesi bizleri gururlandırıyor."