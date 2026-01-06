Haberler

Bolu'da bir kişinin sincabı eliyle beslemesi kamerada

Bolu Yedigöller Milli Parkı'nda yoğun kar nedeniyle besin bulmakta zorlanan sincap, vatandaş İbrahim Karadere tarafından beslenirken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bolu Yedigöller Milli Parkı'nda sincabın bir vatandaş tarafından beslenmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kent genelinde geçen hafta etkili olan yağışın ardından Yedigöller Milli Parkı'nda kar kalınlığı yer yer yarım metreyi aştı.

Yoğun kar tabakası nedeniyle besin bulmakta zorlanan sincap, ağaçtan inerek bölgeyi ziyaret eden İbrahim Karadere'nin uzattığı çekirdekleri yemeye başladı.

Çekirdeklerin kabuklarını açarak içlerini yiyen sincap, daha sonra kayın ağacına yeniden tırmandı.

Karadere, sincabı beslediği anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Kültür Sanat
