Yazar ve düşünür Ekrem Tahir Gümüş hayatını kaybetti

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan yazar ve düşünür Ekrem Tahir Gümüş, kalp ameliyatı sonrası hayatını kaybetti. Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi ve yakınları başsağlığı diledi. Gümüş'ün cenazesi Batman'a götürülerek defnedilecek.

"Ekrem Tahir" müstear ismiyle tanınan yazar ve düşünür Ekrem Tahir Gümüş, Avusturya'nın başkenti Viyana'da hayatını kaybetti.

Kardeşi Nuh Gümüş Tahir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yazarın yakın bir zamanda kalp ameliyatı geçirdiğini, bu sabah erken saatlerde vefat ettiğini söyledi.

Gümüş, ünlü Avusturyalı Türkolog Andreas Tietze'nin de öğrencisi olan ağabeyinin gençlik yıllarında Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Cemil Meriç'le tanıştığını ve sohbetlerine katıldığını aktardı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Viyana'da yaşayan, ömrünü bilgi ve hikmete adayan sosyolog, düşünür değerli büyüğümüz Ekrem Tahir Gümüş'ün vefat haberi hepimizi derinden üzmüştür. Merhuma yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar dilerim." ifadelerini kullandı.

Ömrünün büyük bir kısmını çok sevdiği kitapları ve Viyana'daki kütüphanelerde geçiren yazarın cenazesinin Batman'a defnedileceği bildirildi.

1982'den itibaren Viyana'da bir tür münzevi hayatı yaşayan Ekrem Tahir'in "Babil'deki Türkiye", "Yarı Türk", "Varlık ve Hece" ve "Yaratıcı Öfke" adlı eserleri bulunuyor.