Yazar Prof. Dr. Nurullah Genç, "Başarı Bedel İster" adlı söyleşiyle Muradiye halkına hitap etti. Programa Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, kamu kurum personelleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program sonunda Nurullah Genç, kitaplarını imzaladı.

Yazar Prof. Dr. Nurullah Genç sevenleriyle buluştu.

"Başarı Bedel İster" adlı söyleyişi ile Yazar Prof. Dr. Nurullah Genç, Muradiye halkına hitap etti. İlginin yoğun olduğu programa Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, kamu kurum personelleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program sonunda Kaymakam Aydoğan, Muradiye Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeyi Nurullah Genç'e takdim etti. Program sonunda Nurullah Genç, kitaplarını imzaladı. - VAN